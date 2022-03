Porto e Tondola estão no limite perto de Zamora

A primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal decorreu a meio desta semana.

O Porto venceu o Sporting por 2-1 em Alvalade na noite de quarta-feira, com o Tondola a garantir o seu lugar no Zamora na quinta-feira, ao bater o Mafra por 3-0.

O PortuGOAL completa o processo com destaques em vídeo.

Jogo 1-2 Porto

Enquanto as memórias do intenso encontro da Prima Liga entre as duas equipas ainda permanecem na memória, uma enorme multidão compareceu a Alvalade quando Sporting e Porto retomaram a luta. As duas equipes cederam um pouco no primeiro tempo com uma gaiola, e Matthias Nunes esteve perto de quebrar a barreira para os donos da casa com um chute certeiro de fora da área.

O Sporting abriu o placar no início do segundo tempo com um gol de Pablo Sérvia. Uma cobrança de falta no lado direito de Pedro Boro foi vista inicialmente pelo lateral-direito espanhol Marchesin fazendo uma defesa voadora com um chute direto para o gol, mas o árbitro ordenou que fosse retirado quando Flares jogou o Sporting em campo. Fãs. Borro optou por enviar o quadrado para seu compatriota desta vez, e Sarabia criou um luxuoso casaco de 20 metros que penetrou no teto da rede.

Jogo 1-2 Destaques do Porto

O Porto respondeu imediatamente ao revés, com apenas uma excelente interceptação da OTAN negando um alvo específico. A pressão dos Dragões valeu a pena quando Boro e Evilinson colidiram e o árbitro apontou o pênalti e caiu na área. Mehdi Dharemi não errou ao empatar.

Cinco minutos depois, o Porto deu a volta por cima quando os Dragões cortaram a defesa do Sporting com um fantástico golo da equipa separatista. Evonilson finalizou com uma excelente assistência de calcanhar de Darremy, enquanto Jono Mario, Pepe e Darrey rapidamente colocaram a bola na defesa.

O técnico do Sporting, Ruben Amorim, retaliou lançando Islam Slimani, mas o Porto abriu o placar no jogo, criando várias chances, a melhor das quais foi Ottavio rematando a bola para Adan, mas passando a trave. O Sporting quase conseguiu um empate tardio quando Márquez defendeu o cabeceamento de Coates.

Tondola 3-0 Mafra

De salientar que ambas as equipas conseguiram este feito na Taça de Portugal, sobretudo porque a equipa da segunda divisão eliminou duas equipas da primeira divisão (Moreirense e Portimonense) e avançou para as meias-finais.

No entanto, o Tondola calculou a sua superioridade teórica, com golos de Diego Tandos, Manu Hernando e Neto Borges a colocar a equipa de Paco Asteron em vantagem pouco antes da segunda mão.

Destaques do Tondela 3-0 Mafra

Por Tom Gundert