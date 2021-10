Porto de God of War para PC anunciado para janeiro

God of War chega ao PC em 14 de janeiro de 2022 como uma surpresa para ele vapor A página confirma.

God of War é o mais recente exclusivo do PlayStation a chegar ao PC, seguindo nomes como Horizon: Zero Dawn e os próximos Uncharted: Legacy of Thieves. Ele será lançado no Steam e incluirá todo o conteúdo disponível na versão PlayStation, incluindo quatro skins de armadura e um conjunto de armadura adicional para Kratos e Atreus.

A porta God of War para PC suportará saída 4K, resolução 21: 9 Ultra HD, quadros desbloqueados, bem como controles DualShock 4 e DualSense junto com “uma ampla gama de outros gamepads.” A gerente da comunidade da Sony Santa Monica, Grace Orladi, também confirmou a redefinição de entrada “robusta” em uma postagem para Blog do PlayStation .

A versão para PC de God of War terá configurações gráficas avançadas, incluindo resolução de sombras, reflexos da área da tela, desligamento do ambiente e muito mais. Os requisitos do sistema ainda não foram anunciados, mas você precisará de 80 GB de espaço.

God of War também oferecerá suporte à tecnologia DLSS da Nvidia. De Death Stranding a Call of Duty Warzone, muitos jogos usaram DLSS para melhorar as taxas de quadros, mantendo alta fidelidade visual, por isso é emocionante vê-lo aplicado a um jogo já excelente como God of War. A porta para PC de God of War também contará com Nvidia Reflex, uma ferramenta projetada para garantir menor latência.

God of War foi revelado anteriormente em um grande vazamento de GeForce Now, que foi descoberto pela Nvidia Descrito como legítimo, mas especulativo E seu anúncio oficial para PC faz com que esse vazamento pareça mais confiável. Dito isso, esse vazamento mencionou um número honestamente ridículo de portas e jogos não anunciados, então não presuma que tudo na lista é real.