A NZXT BLD Collection é a maneira mais fácil de construir um PC para jogos até hoje

Basta seguir a linha pontilhada. esclarecimento : NZXT

Construir um PC para jogos pela primeira vez pode parecer uma tarefa muito difícil. Entre coletar as peças necessárias, garantir que funcionem juntas, mexer nos fios finos e tentar não estragar componentes caros, todo o processo é preocupante. O fabricante de hardware NZXT agora oferece o que considero uma solução genial para os perigos da construção de PCs pela primeira vez, juntando as peças com instruções passo a passo e um kit de ferramentas e cobrindo tudo com uma garantia de dois anos, apenas para garantir.

voltado diretamente para os novos construtores que trabalham para sujar as mãos, Novos kits BLD da NZXT Ele foi projetado para segurar sua mão durante todo o procedimento. Cada conjunto vem com uma caixa cheia de peças claramente marcadas que garantem a integração com um computador de jogos em funcionamento. Isso inclui o gabinete, a placa-mãe, a CPU, o armazenamento, a memória, a fonte de alimentação, a placa de vídeo, os ventiladores de refrigeração e até mesmo uma cópia do Windows 11. Todas as ferramentas, parafusos e pasta térmica de que você precisa para a montagem estão na caixa.

O que realmente torna o conjunto BLD algo especial é o livro de instruções ilustrado. Como as instruções para um conjunto de Lego, o livro orienta novos construtores em cada etapa. chamado mapa de aventureiro para construir pc, muito triste. As diferentes etapas de construção são apresentadas como diferentes níveis de aventura, com ilustrações simples, bem como links de código QR para vídeos de instruções.

Sempre instalo memória nos slots errados na primeira vez. esclarecimento : NZXT

Depois de terminar o livro, você deve acabar com um ótimo pequeno computador para jogos. O conjunto BLD vem em duas formas, o $ 1400 Starter Pro e a $ 1.600 Streaming Plus. Ambos vêm com o chassi de torre média compacto NZXT H510 (não o modelo NZXT que costumava pegar fogo) em branco ou preto, placas de vídeo Gigabyte RTX 3060 Ti e cooler líquido para CPU Kraken.

G / O Media pode obter comissão

Eu tenho esse mesmo gabinete no meu PC, exceto que é muito mais sujo. foto : NZXT

Sim, ainda custa menos obter todas as suas peças separadamente. Se você pode fazer isso, você não precisa de algo como um array BLD. O PC-in-a-box da NZXT é para pessoas que querem construir seu próprio PC, mas têm medo de bagunçar tudo. Com instruções claras, apresentação interessante e peças escolhidas para sua compatibilidade mútua, parece muito difícil estragar o BLD. E se o fizer, está tudo na garantia e a NZXT tem técnicos à disposição para emails, chamadas e chats.

Parece muito mais divertido do que meu primeiro PC, que incluía choro, uma placa-mãe estragada e uma CPU Intel i386 que desapareceu misteriosamente e ainda está ausente até hoje.