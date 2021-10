A Oppo está desenvolvendo seus próprios chips para telefones principais

A Oppo está desenvolvendo seus próprios chipsets avançados para seus principais telefones celulares, De acordo com um relatório em Nikki. Duas pessoas que falaram ao jornal disseram que o plano era lançar SoCs personalizados em 2023 ou 2024 “dependendo da velocidade de desenvolvimento”. Oppo supostamente quer usar a tecnologia de processo 3nm avançada da TSMC para os chips.

Se os planos forem aprovados, a Oppo será a mais recente fabricante de smartphones a assumir o controle do design do SoC. Ontem, o Google lançou o Pixel 6 e 6 Pro, seus primeiros telefones com um SoC dedicado chamado Tensor. A Apple e a Samsung também projetam seus próprios chips para smartphones, como fez a Huawei antes que as sanções americanas dizimaram seu negócio móvel.

A Oppo está usando chips da Qualcomm e MediaTek, como todos os outros fornecedores de smartphones chineses desde a repressão à Huawei. A Xiaomi projetou e lançou um SoC de baixo custo chamado Surge S1 para o orçamento Mi 5C em 2017, mas desde então seus esforços de design de chipset foram limitados a componentes secundários, como processadores de sinal de imagem.

Conforme revelado pela Qualcomm em um Salty Google Tweet Na semana passada, você provavelmente perderia se grandes empresas como a Oppo projetassem o SoC por conta própria. A Oppo é a quarta maior fabricante de smartphones do mundo em remessas, de acordo com a IDC, e como compartilha a cadeia de suprimentos e propriedade com a Vivo, Realme e OnePlus, os chips desenvolvidos pela Oppo podem rapidamente entrar em telefones de várias marcas.