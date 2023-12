Porteiro de John Lennon relembra as últimas palavras que o cantor lhe dirigiu após ser baleado

Jay Hastings, que trabalhava no Dakota em Nova York quando morreu John Lennon Sua esposa, Yoko Ono Lennon, que mora no prédio, falou sobre a última noite do cantor. Hastings disse Ele apertou o botão de segurança oculto do prédio quando… [Lennon] Ele veio correndo, logo após ouvir os tiros, e disse: ‘Fui atingido, fui atingido’, e passou correndo por mim até o escritório dos fundos e simplesmente desmaiou.

“[I] “Eu não sabia a gravidade da lesão dele”, acrescentou Hastings. “Fui para o back office, Yoko [Ono, Lennon’s wife] Ele estava lá, bem atrás dele, gritando: “Chame uma ambulância”. Chame uma ambulância.

Lennon foi baleado e morto por Mark David Chapman em 8 de dezembro de 1980.

Assim que Hastings soube que Chapman ainda estava do lado de fora do prédio, ele “agarrou o porrete que estava no cofre” e desceu “as escadas, pois eu ia ficar de olho nesse homem, pois tinha medo que ele fugisse. ”

A entrevista acontece antes do lançamento da série de documentários da Apple, John Lennon: Lynching. Kiefer Sutherland narra a série de três partes que cobre a morte de Lennon, o julgamento subsequente e a abordagem adotada pela equipe jurídica de Chapman.

Lennon foi baleado fora de sua casa na cidade de Nova York. Chapman confessou às autoridades na cena do crime e em 2022 Ele disse ao conselho de liberdade condicional“Eu não culparia nada nem ninguém por me trazer até lá. Eu sabia o que estava fazendo, sabia que era mal, sabia que era errado, mas queria tanto a fama que estava disposto a dar tudo e me sacrificar.” uma vida humana.

“Isso era mau em meu coração. “Eu queria ser alguém”, acrescentou ele, “e não havia nada que impedisse isso.” Chapman está cumprindo pena de 20 anos de prisão perpétua no Centro Correcional de Green Haven e foi repetidamente negado liberdade condicional.

