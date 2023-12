Horóscopos diários para 10 de dezembro de 2023

Um pequeno choque pode nos fazer muito bem. A Lua no secreto Escorpião se oporá ao caótico Urano no estável Touro às 12h03 EST, dando a alguns de nós o desejo de ficar um pouco selvagens, enquanto outros terão que lidar com alguns obstáculos. O clima mudará suavemente quando a Lua entrar em um trígono fácil com o misterioso Netuno no fluxo de Peixes, de modo que quaisquer águas agitadas devem rapidamente se transformar em vazantes mais suaves.

21 de março a 19 de abril

As questões financeiras estão sujeitas a alterações. A Lua em sua oitava casa, preocupada com a segurança, se opõe ao chocante Urano em sua segunda casa geradora de dinheiro, que pode explodir com a oportunidade de aumentar sua renda. No entanto, Urano é o mestre das mudanças, então você pode facilmente precisar desembolsar algum dinheiro para despesas inesperadas. Felizmente, é provável que seja relativamente divertido e não algo que faça você se sentir estressado. Um fundo para dias chuvosos pode ser útil agora.

20 de abril a 20 de maio

As pessoas podem pensar que sabem o que esperar de você, mas isso não significa que você esteja disposto a dar isso a elas. A Lua em seu setor de parceria está travando um cabo de guerra com Urano em seu signo, o que pode fazer com que você se rebele quando sentir que todos os outros têm o seu número. Uma coisa é mudar um pouco a rotina, outra é levar as pessoas a uma busca inútil! Se você vai ser um rebelde, seja um rebelde com uma causa.

21 de maio a 20 de junho

Você pode se sentir como uma antena de rádio hoje. A Lua em sua sexta casa, orientada para os detalhes, forma uma forte oposição ao Urano elétrico em sua sonolenta décima segunda casa, despertando energia e sinais de algum lugar fora de alcance. Isso pode lhe proporcionar um momento maravilhoso, então lembre-se de que sonhar acordado pode ser muito produtivo. Não se preocupe muito em seguir as regras usuais; em vez disso, veja o que acontece quando você pensa fora da caixa. Há muito para ser encontrado lá.

21 de junho a 22 de julho

O programa desejado pode ser interrompido pelos planos atuais de outra pessoa. A Lua se move pela sua divertida quinta casa, então você está completamente em sintonia com seus desejos e provavelmente não se importa em fazer mais nada. A oposição lunar ao mutável Urano pode atrapalhar seus planos, quando outras pessoas têm uma palavra a dizer. Você pode se divertir muito se seguir o rebanho, mas isso significa que talvez tenha que adiar seus próprios planos por enquanto.

23 de julho a 22 de agosto

É um dia sonolento – até que não é mais. Você pode se concentrar em seu mundo interior enquanto a Lua passa pelo seu setor doméstico, mas a oposição da Lua de hoje a Júpiter em seu setor profissional pode trazer trabalho à sua porta. Sim, mesmo que você não queira responder. Não importa o quão repentina seja essa mudança, há uma boa chance de você ser o único que consegue lidar com isso direito! Tente cuidar de suas responsabilidades antes de voltar a se exercitar como desejar.

23 de agosto a 22 de setembro

Não é sua imaginação se o mundo parece um pouco maior que o normal. A Lua circunda sua terceira casa ativa, mantendo você em movimento, mas se oporá a Urano em sua aventureira nona casa, enviando-lhe algumas bolas curvas perturbadoras. Ideias grandiosas e projetos diferentes podem parecer mais atraentes do que prestar atenção a assuntos pretensiosos, e isso é perfeitamente normal. Apenas não persiga algo que não vale sua energia; É mais importante do que nunca fazer pesquisas adequadas com antecedência.

23 de setembro a 22 de outubro

Cuidado com as expectativas. A Lua está em sua 2ª casa financeira, ajudando você a levar a sério sua segurança, mas se oporá ao rebelde Urano em sua 8ª casa de legados compartilhados, o que poderia levar outra pessoa a mudar o campo de jogo. Urano gosta de surpreender, então esse choque pode ser bom – no entanto, também pode confundir você. A atitude mais sábia é se preparar para todas as eventualidades. Você só deve contar suas galinhas depois que elas eclodirem.

23 de outubro a 21 de novembro

Presumir qualquer coisa sobre alguém é uma ideia particularmente ruim hoje em dia. É fácil vir à mente enquanto a Lua está fazendo um passeio intenso em seu signo, mas uma oposição de Urano em seu setor de pessoas pode atingi-lo logo de cara. Se você acha que você e uma determinada pessoa estão na mesma página, poderá descobrir que as circunstâncias reais são muito diferentes. Felizmente, isso não significa que você não possa chegar a um ponto de compreensão. Basta estar disposto a ouvir.

22 de novembro a 21 de dezembro

Você só pode sonhar acordado por um certo tempo antes que algo o tire dessa situação. Você provavelmente preferirá adormecer enquanto a Lua estiver em seu setor subconsciente, encorajando-o a fazer uma pausa mental. Isso muda repentinamente quando a Lua forma um trígono irregular com Urano em sua sexta casa de produtividade. Uma tarefa ou tarefa repentina pode precisar ser realizada a qualquer momento, ou um cliente ou colega de trabalho pode pedir ajuda quando você não deseja estar disponível. Infelizmente, evitar não é uma opção.

22 de dezembro a 19 de janeiro

É fácil seguir os planos de outra pessoa – até que ela chame sua atenção. Você provavelmente ficará feliz em fazer parte da tripulação regular enquanto a Lua flutua em seu setor de amizade, mas a oposição da Lua ao irritadiço Urano em seu setor de criatividade pode dar à sua alma o desejo de voar livre e abandonar tudo por outro dia. Por outro lado, as pessoas podem gostar das suas ideias! Não se surpreenda se eles quiserem acompanhar e ver aonde você vai.

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você sobe as escadas até que uma distração exige sua atenção. A Lua está transitando em sua 10ª casa de carreira, então você está pronto para dar o seu melhor, mas a oposição da Lua a Urano em sua 4ª casa de segurança pode forçá-lo a redirecionar seus esforços. Algo pode estar acontecendo em casa, talvez um drama emocional ou um conserto urgente, como uma torneira com vazamento. Essas coisas podem atrapalhar as conquistas profissionais. A paciência é sua amiga neste momento.

19 de fevereiro a 20 de março

É ótimo pensar no futuro, até que a sua realidade imediata bata à sua porta. Seu olhar se volta para o horizonte enquanto a Lua transita em sua nona casa de desenvolvimento, embora seja provável que algo mais próximo de casa surja quando ela se opõe a Urano em sua terceira casa de interrupções. Talvez você se lembre de uma tarefa que precisa ser concluída o mais rápido possível ou receba um convite de última hora para jantar com amigos. Você precisará abandonar seus devaneios para chegar lá, então não perca tempo!

