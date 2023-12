O rapper 2 Chainz foi levado ao hospital depois de “sofrer lesões no pescoço” em um acidente de carro após sua aparição em um clube de strip-tease de Miami.

Chainz nº 2 teria sido levado ao hospital após sofrer ferimentos em um acidente de carro na manhã de sábado em Miami.

O rapper de 46 anos dirigia na I95 quando seu carro colidiu por trás com um Tesla, causando-lhe “lesões no pescoço e possivelmente outras lesões”, de acordo com o site americano “space”. TMZ.

Uma fonte disse ao canal que a polícia suspeita que o motorista do Tesla estava sob influência de álcool.

O hitmaker “I’m Different” acessou suas histórias no Instagram para compartilhar um vídeo dele mesmo em uma maca sendo carregado na ambulância. O clipe também mostra um veículo com graves danos ao fundo.

A fonte de notícias informou que o incidente ocorreu depois que 2 Chainz deixou um clube de strip chamado Booby Trap após uma aparição no Art Basel.

No clipe do Instagram, as pernas do rapper ficam visíveis enquanto dois paramédicos o carregam para a traseira de um veículo de emergência.

Um veículo acidentado, que parecia ser um Tesla, pôde ser visto a poucos metros de distância, com toda a frente esmagada e pedaços espalhados pela rodovia.

Outros veículos de emergência, incluindo um carro da polícia, também podem ser vistos.

Horas antes do acidente, segundo sua conta no Instagram, o astro apareceu em um evento no qual agradeceu o apoio do público na divulgação de um novo projeto.

Ele também parou em uma loja de frutos do mar onde comprava caranguejo-pedra, segundo vídeos postados.

A tendência dos fãs do rapper – Acesse as redes sociais para compartilhar mensagens de apoio.

"Cientista louco espera pela recuperação rápida de 2Chainz" como outro assinante", "Espero que 2Chainz esteja bem. Tenho uma queda no coração pelas pessoas que são vítimas de motoristas bêbados.

Outro seguidor publicar“Nossas orações são por 2Chainz, ele tem mais a oferecer ao mundo.”

Em junho, 2 Chainz acessou o Instagram para revelar que seu buldogue francês, TrappyGoHard, havia morrido.

“Não acredito que estou dizendo que esse cara está quebrado como um louco, este é o meu coração bem aqui. Tenho @trappygoyard há 9 anos, viajamos e chutamos por todo o mundo e ele não está mais aqui cara”, disse 2 Chainz na legenda.

Ele encerrou sua postagem dizendo: “Eu amei meu cachorro mais do que algumas pessoas que conheço”, com a hashtag #restinpeace.

A estrela do rap comprou o cachorro em 2015 de um criador de cães, e o cachorro era presença regular em suas páginas de mídia social, bem como em seu programa Most Expensive S***.