Equipe sofre diversas lesões após vitória sobre Eagles – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Os 49ers deixaram a Filadélfia com uma vitória por 42-19 sobre os Eagles, mas também com algumas lesões que podem afetá-los por um ou dois jogos.

Ross Doyley sofreu uma entorse no tornozelo que deixará o tight end de lado por pelo menos algumas semanas, disse Kyle Shanahan por teleconferência na segunda-feira.

O treinador principal não ouviu do general manager John Lynch sobre o interesse da equipe no agente livre Zach Ertz e, portanto, não acredita que seja uma possibilidade para a equipe em um futuro próximo.

O atacante defensivo Arik Armstead continua lidando com uma lesão não especificada no pé, bem como um problema no joelho decorrente do jogo de domingo. Shanahan não disse se o veterano perderia tempo enquanto os 49ers aguardam mais informações.

“Ele teve que se livrar disso”, disse Shanahan sobre Armstead após o jogo. “Acho que ele saiu no segundo tempo. Ele entrou e saiu durante todo o jogo, mas me disseram que ele estava oficialmente fora e tudo acabou, quero dizer, no início do quarto período.”

Spencer Burford sofreu uma lesão no joelho após o jogo, mas não o mesmo joelho que o deixou de lado na semana 12. O guarda ofensivo tem chance de jogar no próximo jogo do time contra o Seattle Seahawks, mas se não estiver disponível, John Feliciano pode substituir em.

“Ele teve uma semana de treinos muito boa”, disse Shanahan sobre Burford. “Queríamos ver se ele estava saudável durante a semana e, depois que ele somou esses três dias, nos sentimos muito bem com a fita. Não entramos no assunto e planejamos levar John embora.

“Ainda estávamos planejando que ele jogasse um pouco. Íamos levar isso série por série, e Spencer aguentou e fez um bom trabalho e não viu nenhum contratempo nas semanas anteriores, então deixamos assim. e pensei que ele fez um bom jogo.

O cornerback Darrell Luter Jr., que esteve em campo por 12 times especiais, sofreu uma lesão no tendão da coxa que provavelmente afastará o novato por pelo menos um jogo.

O wide receiver Ray Ray McCloud, que perdeu o jogo de domingo devido a uma lesão na costela, continua dia após dia. Se o especialista em devoluções não puder jogar no domingo, o clube pode contar com Deebo Samuel para devolver o pontapé inicial e o estreante Ronnie Bell para devolver o chute, como fizeram na Filadélfia.

