Por que Portugal tem um renascimento do álcool

Recentemente, recebi uma cópia do Food Traton, Portugal e Time Forgotten Wines. Este é o livro para escrever. Portugal está há muitos anos sob radar, produzindo vinhos maravilhosos para o deleite de um grupo de entusiastas, mas muitas vezes esquecidos por outros irlandeses. Iluminámos as prateleiras com os seus refrescantes rótulos de cores dos refrescantes Alvarinos e dos preciosos tintos redondos de fruta do Norte, mas ainda há muito para Portugal.

O livro é uma colaboração entre o escritor inglês de vinhos Simon Wolf, que vive em Amesterdão, e Ryan Opas, um escritor de vinhos e operador turístico americano que vive em Portugal há uma década. “Portugal teve o seu primeiro boom na década de 1990, mas os produtores tiveram que produzir vinhos semelhantes aos do resto do mundo para serem notados”, diz Obas. “Mas agora eles voltaram para a cervejaria; Este é um renascimento emocionante. As pessoas descobriram finalmente que Portugal tem o seu perfil de vinho e tradições para festejar.

“Sentíamos que Portugal estava numa posição atrasada e que muitos tinham uma compreensão limitada do que o país oferecia”, explica Wolf. “Ficámos muito entusiasmados por encontrar os vinhos, pelos quais tenho de agradecer ao Ryan, e queríamos saber porque é que o resto do mundo não conhece estes vinhos tão diferentes e maravilhosos.”

Felizmente o livro evita ter capítulos em cada região e tem longas listas cobrindo todas as vinícolas. Em vez disso, Wolf e Opus conversam com alguns dos principais produtores, olham para algumas partes interessantes e contam suas histórias. O vinho é sempre mais do que uma bebida. Geralmente, está profundamente enraizado na cultura e na história da região, e este livro às vezes tem uma história social semelhante à do livro do vinho.

Portugal, como Opus e Wolf argumentam firmemente, tem variedades de uvas indígenas e tradições vinícolas centenárias. O país tem uma grande variedade de climas e solos, desde o verde úmido do norte, passando por vinhedos costeiros amenos, até interiores quentes. É uma jornada de descoberta incrível.

Já cobri alguns dos meus vinhos preferidos, como o Vinho Verde e os vinhos Tauro produzidos pela Turo. A maioria dos supermercados tem alguns vinhos baratos em estoque, e O’Briens tem uma variedade decente, mas vale a pena dar uma olhada em sua independência local para encontrar alguns fabricantes menores.

A maioria dos vinhos mencionados no livro estão disponíveis aqui, incluindo os quatro fabricantes abaixo. Consulte foot-trodden.com ou themorningclaret.com para obter mais informações sobre o livro.

Dinamico Branco 2020, Bairrada, Filipa Pato e Willian Wouters

11,5%, € 19

Um vinho leve perfumado e delicado com uma energia maravilhosa. Damascos com pêra carnuda e suco de limão fino. Desfrute de um lugar assado com limão puro ou com pratos de peixes mais leves.

A partir de: Pinto Wines, Dublin 9, pintowines.i.e; 64 Vinho, claustrofobia, 64wine.i.e; Baguette Street Wines, Dublin 4, baggotstreetwines.com; Blackrock Cellar, Blackrock, blackrockcellar.com; Green Man Wines, Dublin 6, greenmanwines. Ou seja,; Swiss Dublin 3, sweeneysd3.i.e; Uvas, talky, na aparelhagem, isto é,; Loose Canon, Dublin 2, loosecanon.i.e; thenudewineco.ie; Pew Vino, Dublin 15, beau-vino.ie; Lilith, Dublin7.

Xisto ilimitado 2019, Turo, Louis Zebra

12,5%, 22,50

Equilíbrio elegante e perfeito com uma acidez de dar água na boca de amora fresca e frutas de cereja preta e uma costura. Vinho muito elegante. Sirva em um prato com carvão; Pat n Grout, salame e presunto.

A partir de: Baguette Street Wines, Dublin 4, baggotstreetwines.com; Blackrock Cellar, Blackrock, blackrockcellar.com; Green Man Wines, Dublin 6, greenmanwines. Ou seja,; Suíça, Dublin 3, sweeneysd3.i.e; siyps.com; Loose Canon, Dublin 2, loosecanon.i.e; Mercado, como, margadhfoodandwine. Ou seja,; Elm Epicurean, Dublin 4, elmepicurista, isto é.

Fóssil Branco 2018 Vel da Capucha DOC Torres Vetras (Orgânico)

12,5%, € 29

De um dos jovens enólogos mais talentosos de Portugal, apresenta pêssegos e damascos ricos e cremosos cobertos com cera de abelha e ervas e uma camada de sal única. Desfrute com tarte de peixe ou pratos leves de frango.

A partir de: Baguette Street Wines, Dublin 4, baggotstreetwines.com; Blackrock Cellar, Blackrock, blackrockcellar.com; Dringstore, Dublin 7, Beverage.i.e; The Corkscrew, Dublin 2, thecorkscrew.ie.

Voyeur 2019, vinho tinto da Anfora Nat’cool Niepoort

11,5%, 37 por garrafa de 1 litro

Fermentado a partir de uma mistura de uvas tintas e brancas e estagiado no âmbar durante 8 meses, é um belo vinho complexo e perfumado com fruta madura, nutritiva e suculenta com taninos muito finos. Sirva gelado com frango frito ou queijo ligeiramente coberto.

A partir de: Suíça, Dublin 3, sweeneysd3.i.e; Dringstore, Dublin 7, Beverage.i.e; Mitchell & Sun, Dublin 1, Chandigarh e Avoca, Kilmaganok e Dunbain, mitchellandson.com; The Wine House, Trim.