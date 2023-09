Por que os ataques do UAW à GM, Ford e Stellantis parecem inevitáveis?

Os contratos entre o UAW, General Motors, Ford Motor Company e Stellantis expiram às 23h59 do dia 14 de setembro.

A retórica dura do presidente do UAW, Sean Fine, combinada com revelações de reclamações do NLRB contra a GM e a Stellantis, torna cada vez mais provável uma greve dos trabalhadores do setor automóvel.

Uma vez alcançado um acordo provisório entre o sindicato e os fabricantes de automóveis, os trabalhadores devem ratificar os contratos, o que representa outro obstáculo.

Membros do sindicato United Auto Workers realizam uma manifestação e manifestação de treinamento perto da fábrica da Stellantis em Detroit, em 23 de agosto de 2023. Michael Wayland/CNBC

DETROIT – O presidente da United Auto Workers, Sean Fine, parece pronto para atirar nos piquetes. O novo líder do sindicato prometeu repetidamente realizar um acordo difícil com as montadoras de Detroit General Motors, Ford Motor Co. e Stellantis nas negociações de contrato antes que expirem às 23h59 do dia 14 de setembro. Ele enfatizou que este é um prazo difícil que sua equipe de liderança não planeja estender, como o sindicato fez no passado, e que ele não tem medo de retirar das fábricas os cerca de 150 mil trabalhadores da indústria automobilística, se necessário. Isto – combinado com a revelação na quinta-feira de que Fine e o sindicato apresentaram acusações de práticas trabalhistas injustas contra GM e Stellantis junto ao Conselho Nacional de Relações Trabalhistas, alegando que as duas empresas não negociaram de boa fé – constitui uma greve contra uma, se não todos os três: montadoras, cada vez mais inevitáveis. Ao contrário dos líderes sindicais anteriores, Fine está tentando negociar com as três montadoras simultaneamente, recusando-se a escolher uma empresa "alvo" para se concentrar enquanto expande negócios com outras empresas. Ele também tem sido mais conflituoso com as montadoras do que os líderes sindicais anteriores, às vezes lançando ataques pessoais aos executivos. Há uma crença entre alguns analistas e especialistas da indústria de que uma greve, ou várias greves, pode ser necessária para convencer os membros do UAW de que os líderes sindicais fizeram tudo o que podiam para alcançar as reivindicações. "Espero que haja uma greve", disse Art Wheaton, professor trabalhista do Instituto do Trabalho da Universidade Cornell. "Acho que há uma chance razoável de eles atingirem a Stellantis primeiro e depois darem mais alguns dias à Ford e à GM para apresentarem uma oferta melhor." Wheaton acredita que o sucesso do Stellantis é quase garantido com os lados tão distantes como estão agora. Ele disse que o sindicato poderia usar esta paralisação do trabalho como um aviso à GM e à Ford para finalizarem seus negócios. "Acho que uma greve é ​​quase necessária na Stellantis ou o acordo nunca será ratificado", disse Wheaton. "Stellantis vai para a batalha, dizendo: 'Experimente-me se tiver coragem.'" As greves podem assumir várias formas, incluindo uma greve nacional, onde todos os trabalhadores contratados param de trabalhar, ou paralisações de trabalho em fábricas específicas devido a questões contratuais locais.

Durante uma transmissão ao vivo do Facebook em 8 de agosto de 2023, o presidente do UAW, Shawn Fine Captura de tela

Greves prolongadas contra as três montadoras seriam sem precedentes e impactariam rapidamente a cadeia de fornecimento de automóveis, a economia dos EUA e a produção doméstica. A administração Biden demonstrou especial interesse nas negociações, incluindo a nomeação do consultor democrata de longa data, Gene Sperling, para monitorizar a situação na Casa Branca.

Wall Street vem alertando que os negócios podem fechar há meses, e os investidores perceberam. Uma breve pesquisa do Morgan Stanley com 99 investidores descobriu que 58% acreditam que uma greve é ​​"muito provável". Isto é seguido por 24% que disseram que era "algo provável". Apenas 16% disseram que uma greve era improvável, enquanto 2% disseram que era "nada provável". Especialistas da indústria e de negócios concordam, e por boas razões. O prazo iminente do contrato surge após a retórica combativa de Fein e de outros líderes sindicais. Um movimento trabalhista que durou anos e incluiu paralisações de trabalho, incluindo o UAW; E exigências ambiciosas do sindicato por um aumento salarial de 40% ou mais, a manutenção dos cuidados de saúde platina e uma semana de trabalho de 32 horas. Tais exigências geralmente não são tornadas públicas ou mesmo totalmente comunicadas até perto do final das negociações, em parte para tentar negociar de boa fé, mas também para evitar estabelecer expectativas – demasiado altas ou demasiado baixas – para os membros do UAW, para quem os contratos precisam de ser celebrados. ratificado depois que as duas partes anunciam um acordo preliminar. "Sempre disse que a melhor forma de chegar a acordos é negociar entre si e não nos jornais, na televisão ou em qualquer outro lugar", afirmou. Dennis Devaney, conselheiro sênior da Clark Hill que anteriormente atuou como membro do conselho do NLRB e advogado da General Motors e da Ford. "Não creio que as negociações públicas… realmente façam avançar as coisas."

Membros do piquete United Auto Workers do lado de fora da fábrica de montagem Detroit-Hamtramck da General Motors em 25 de setembro de 2019 em Detroit. Michael Wayland/CNBC

Seja claro: não cabe exclusivamente a Fain convocar greves. A questão cabe ao Conselho Executivo Internacional (IEB) do UAW, composto por 14 membros, do qual Fine preside como presidente. Os líderes devem, com base nos votos expressos, aprovar tal paralisação do trabalho por uma maioria de dois terços. Depois há a questão de quanto tempo durará a greve. Entre os investidores inquiridos, a Morgan Stanley descobriu que a grande maioria dos inquiridos (96%) espera que a potencial greve dure mais de uma semana. Mais de um terço (34%) espera que a greve dure mais de um mês. Uma greve contra a GM em 2019 durante a última rodada de negociações contratuais durou 40 dias e custou à montadora US$ 3,6 bilhões em lucros naquele ano, informou a GM na época. O UAW tem mais de US$ 825 milhões em seu fundo de greve, que usa para pagar membros elegíveis em greve. O pagamento da greve é ​​de $ 500 por semana por membro. Supondo que os cerca de 150 mil membros do UAW estejam cobertos por contratos, o pagamento da greve custaria ao sindicato cerca de 75 milhões de dólares por semana. Portanto, os US$ 825 milhões em financiamento cobrirão aproximadamente 11 semanas. Uma advertência: isto não inclui os custos de cuidados de saúde que o sindicato cobriria, tais como os planos COBRA temporários, que provavelmente drenariam o financiamento muito mais rapidamente.