Meta pode oferecer assinaturas sem anúncios para Instagram e Facebook na UE

A Meta está considerando versões pagas do Facebook e do Instagram que não conterão anúncios para usuários na União Europeia, disseram três pessoas familiarizadas com os planos da empresa, em resposta ao escrutínio regulatório e um sinal de como as pessoas estão experimentando a tecnologia nos Estados Unidos. e Europa. Pode variar devido à política governamental.

Quem paga por assinaturas do Facebook e Instagram não verá anúncios nos aplicativos, disseram as pessoas, que falaram sob condição de anonimato porque os planos são confidenciais. Isso poderia ajudar a Meta a evitar preocupações com a privacidade e outros escrutínios dos reguladores da UE, dando aos usuários uma alternativa aos serviços baseados em anúncios da empresa, que dependem da análise dos dados das pessoas, disseram as pessoas.

A Meta também continuará a oferecer versões gratuitas do Facebook e do Instagram com anúncios na UE, disseram as pessoas. Não está claro quanto custarão as versões pagas dos aplicativos ou quando a empresa poderá lançá-los.

Um porta-voz da Meta não quis comentar.

Por quase 20 anos, o principal negócio da Meta tem sido fornecer serviços gratuitos de redes sociais aos usuários e vender publicidade para empresas que desejam atingir esse público. A oferta de nível pago será um dos exemplos mais concretos de como as empresas tiveram de redesenhar produtos para cumprirem as regras de privacidade de dados e outras políticas governamentais, especialmente na Europa.