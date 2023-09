A desaceleração económica da China está a repercutir em toda a Ásia

Nós lhe enviaremos um Resumo diário do MIFT E-mail resumindo as últimas Economia Ásia-Pacífico Notícias todas as manhãs.

A desaceleração do crescimento na China provocou alertas de que o contágio se espalha para a Ásia, onde a queda da procura dos consumidores e um abrandamento na indústria prejudicaram os países vizinhos com laços estreitos com a segunda maior economia do mundo.

A crise na indústria transformadora da Coreia do Sul prolongou-se pelo período mais longo em quase meio século, enquanto outros grandes exportadores da região do Leste Asiático também foram atingidos pela procura lenta.

A Coreia do Sul, a quarta maior economia da Ásia, é vista como pioneira na cadeia de fornecimento de tecnologia da região, que tem ajudado a impulsionar o crescimento global durante décadas.

As exportações do país em julho caíram no ritmo mais acentuado em mais de três anos, lideradas por remessas menores de chips de computador para a China, enquanto os índices de gerentes de compras mostraram na sexta-feira que a atividade fabril caiu em agosto pelo 14º mês consecutivo, o declínio mais longo em agosto. Histórico da pesquisa.

Os dados no Japão – onde a actividade caiu pelo quinto mês consecutivo – e em Taiwan também apontaram para uma contracção na produção industrial e registaram uma fraca procura externa.

As preocupações aumentaram nas últimas semanas, depois de a economia da China ter entrado em recessão, aumentando as preocupações sobre o consumo fraco, uma moeda fraca, um sector imobiliário frágil e níveis insustentáveis ​​de dívida do governo local.

Num sinal de que a desaceleração da procura global está a pesar mais fortemente sobre a economia chinesa, o sector industrial da China contraiu-se pelo quinto mês consecutivo em Agosto, mostraram dados oficiais na quinta-feira.

“Para tomar emprestado o velho ditado, quando a China espirra, a Ásia apanha uma constipação”, disse Vincent Cui, analista do Gavical Research Group em Pequim. “À medida que os decisores políticos chineses resistem aos apelos para impulsionar o fraco crescimento através de estímulos, as repercussões serão sentidas em toda a região.”

Cui alertou que os centros comerciais e financeiros de Hong Kong e Singapura seriam os mais vulneráveis ​​à fraqueza da China, dado que a procura chinesa representa 13% e 9% do PIB, respectivamente.

O Ministério das Finanças sul-coreano formou um grupo de trabalho especial para monitorizar a situação económica na China, e o país anunciou um novo feriado nacional numa tentativa de impulsionar o consumo.

“É improvável que a Coreia registe uma recuperação tão cedo, a menos que a economia chinesa recupere rapidamente”, disse Park Chung-hoon, chefe de investigação do Standard Chartered Bank em Seul, citando também os desafios das tensões EUA-China e da substituição de importações chinesas.

A economia australiana provou a sua resiliência durante um período de tensão comercial com a China, que implementou tarifas sobre uma série de produtos, desde o carvão à cevada e à lagosta, muitos dos quais serão eliminados em 2023.

No entanto, o país parece agora vulnerável às dificuldades económicas do seu maior parceiro comercial, com o dólar australiano a cair para os níveis mais baixos em relação ao dólar dos EUA em 10 meses, à medida que as expectativas de crescimento na China diminuem.

As maiores empresas do país, incluindo a mineradora BHP, também começaram a relatar possíveis preocupações sobre as suas perspectivas caso a China não consiga estimular o crescimento.

O Vietname, um grande exportador de vestuário, têxteis, calçado, materiais de madeira, bem como electrónica, informou que as suas exportações no segundo trimestre caíram 14 por cento em relação ao ano anterior, indicando um abrandamento na produção industrial este ano.

A taxa de crescimento da Malásia atingiu o nível mais lento em quase dois anos, mostraram dados deste mês, uma vez que o país também enfrentou uma desaceleração liderada pelo seu principal parceiro comercial.

A economia tailandesa também cresceu a um ritmo muito mais lento do que o esperado no segundo trimestre, afetada pela instabilidade política interna e pelos níveis mais baixos de turismo proveniente da China.

Embora a Ásia enfrente pressão imediata, os analistas da Gavical alertam que mais sofrimento também afetará outras regiões.

“Com o enfraquecimento da economia da China, os fornecedores estrangeiros que aumentaram o seu fornecimento de matérias-primas e maquinaria enfrentam tempos difíceis. O colapso do mercado imobiliário da China não se reverterá rapidamente e as condições podem piorar antes de melhorarem”, afirmaram.

Reportagem adicional de Leo Lewis em Tóquio, Mercedes Royle em Cingapura, Nick Fields em Sydney e William Langley em Hong Kong