Ventilador Flamingo Ele está muito preocupado desde a demissão de Renato Coucho, pois ele começou a buscar uma alternativa no mercado de transferência de cartões e muitos gringos surgiram como possíveis. A ideia seria contratar alguém que não esteja no cenário brasileiro, porque os dois últimos falharam.

Assim, Marcus Bruce e Bruno Spindle viajaram para a Europa com a intenção de golpear o martelo com a participação do novo comandante nas cores vermelho e preto. Sem sucesso até agora, os diretores começaram a ser pressionados pelas massas. Aqueles que já explicaram o que é um favorito, Precisamente porque ele já ganhou títulos karyokas.

Atualmente no Benfica, George jesus Tornou-se “Paper 1” do Mais Querido, mas relatórios recentes têm empurrado os portugueses para fora de Javia. No entanto, depois da derrota por 3 a 0 para o arquirrival Portugal na Copa, as coisas podem mudar para os Encornados. Especialmente cobrindo questões técnicas.

De acordo com o jornal “A Bola”, o conselho de administração, chefiado pelo presidente Rui Costa, vai reunir-se com El-Sayed para debater o futuro do treinador. Mas por causa da “vergonha” dos clássicos, ele pode deixar a liderança dos Eagles antes de 30 de dezembro.O dia do derby contra o Porto pelo campeonato português, foi também a data da chegada da dupla flamenca.

Os dirigentes do Flamenco estiveram ainda no Studio du Drago e viram o Benfica falhar nas mãos do rival. Com George Jesus suspenso, ele não conseguiu nem liderar o time e entrar em campo para assistir à partida da área. Mas saber disso está longe de ser a melhor situação em Portugal.