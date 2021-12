Comissão da UE atribui 71,4 milhões de euros à transportadora de bandeira portuguesa

De 1 de janeiro a 30 de junho de 2021, a Comissão Europeia aprovou um pacote de ajuda de 71 71,4 milhões à TAP Air Portugal, a transportadora de bandeira portuguesa, como assistência financeira para ajudar a transportadora a recuperar de danos resultantes de restrições e restrições de viagens. Outras medidas impostas devido ao vírus corona e suas novas cepas.

Tal assistência financeira segue o suporte financeiro prévio da transportadora de bandeira aprovado em 23 de abril e 21 de dezembro. SchengenVisaInfo.com Relatórios.

“De acordo com a Lei de Compensação, a assistência (i) será na forma de injeção de capital; Ou (ii) um empréstimo que pode ser convertido em capital. A escolha entre estas formas de apoio caberá ao governo português. O relatório diz.

De acordo com a Comissão Europeia, a rápida propagação do vírus corona e os danos causados ​​por suas novas cepas são considerados um fenômeno excepcional. Portanto, todas as medidas para compensar os estados membros pelos danos causados ​​pelo vírus são razoáveis.

“A Comissão constatou especificamente que a ação portuguesa irá compensar os danos diretamente relacionados com o surto do vírus corona. O relatório enfatizou.

A TAP Air é a maior companhia aérea de Portugal, desempenhando um papel fundamental no turismo e na economia do país. A TAP Air Portugal foi responsável por mais de 50 por cento das chegadas e partidas do Aeroporto Internacional de Lisboa.

Em resposta à situação do vírus corona, a Comissão da UE aprovou um quadro temporário para auxílios estatais, de acordo com o TFEU 107 (3) (b), para ajudar os Estados-Membros a se recuperarem da atual situação epidêmica.

A estrutura foi revisada várias vezes em 3 de abril, 8 de maio, 29 de junho, 13 de outubro de 2020, bem como em 28 de janeiro e 18 de novembro de 2021.

Além disso, em 13 de março de 2020, a Comissão da UE apresentou comunicações sobre uma resposta econômica integrada ao vírus corona.

Ele permite que os Estados membros indenizem empresas e departamentos por danos causados ​​por eventos excepcionais relacionados à situação do vírus corona.

As regras dos auxílios estatais permitem que os Estados-Membros da UE ajudem as organizações a gerir as necessidades de assistência de recuperação de emergência ou outros objetivos semelhantes.

Embora o objetivo desta ajuda seja ajudar a economia portuguesa a recuperar dos efeitos do vírus, a rápida disseminação da variante Omigron em outros países tem levado muitos governos europeus a imporem restrições adicionais às viagens, o que pode trazer outras dificuldades, especialmente as viagens. e turismo. Departamento.