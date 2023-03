Ponniyin Selvan 2 Trailer: Twitter obcecado com Nandini de Aishwarya Rai Bachchan

Aishwarya Rai Bachchan em PS-2 trator. (polidez: YouTube)

Nova Delhi:

Uma rápida olhada na lista de tendências de quinta-feira mostrará que Bonyen Sylvan 2 tendência muito. O trailer do incrível trabalho de Mani Ratnam foi lançado ontem à noite e está em alta até hoje. TBH, não estamos nem um pouco surpresos, dadas as estrelas do impressionante filme que apresenta Vikram como Aditha Karikalan, Jayam Ravi, que interpreta Arulmozhi Varman, Karthi, que interpreta Vallavaraiyan Vanthiyathevan, Kundavi (interpretado por Trisha) e Aishwarya Rai Bachchan como Nandini (papel duplo) Aishwarya Rai Bachchan como Nandini é a favorita dos fãs e os muitos tweets sobre sua personagem são prova disso. Vamos dar uma olhada em alguns dos tweets.

Adiante, confira o trailer de Bonyen Sylvan 2 aqui:

Um usuário do Twitter compartilhou sua cena favorita do trailer e, claro, com Nandini. Arrepios no final Bonyen Sylvan trator. Os olhos de Nandini no trono, o olhar conflituoso de Nandini e o amor de Aditya Karikalan (Aditya Karikalan) por ela”, escreveu um fã.

Outro fã escreveu: “O trailer inteiro é épico e há Aishwarya Rai e seus diálogos e expressões. Se você não ganhar todos os prêmios, o prêmio não é confiável.”

Aqui estão alguns tweets adicionais:

“Mal posso esperar pelo PS2! Olhe para isso”, outro usuário twittou. outro que não seja Bonyen Sylvan série, Aishwarya Rai Bachchan e Vikram também co-estrelaram Mani Ratnam’s Ravan e sua versão em tâmil Ravanan.

“Nandini no trailer do PS2.” É isso. Este tweet.

“Eu literalmente comi esse personagem sem migalhas”, escreveu outro usuário do Twitter com uma linguagem online muito inteligente.

Para resumir, não pode haver postagens apreciativas suficientes para Aishwarya Rai.

O drama de época é baseado no popular romance histórico Kalki Krishnamurthth Bonyen Sylvan(The Son Of Ponni) e sua equipe inclui algumas das maiores estrelas, incluindo Vikram, Trisha, Karthi e Jayam Ravi. Também é estrelado por Sobhita Dhulipala e Aishwarya Lekshmi. A segunda parcela do filme está programada para ser lançada em 28 de abril.

Bonyen Sylvan, produzido pela Lyca Productions, foi a primeira parte da Magnum opus. Chegou aos cinemas em setembro do ano passado em cinco idiomas – Tamil, Hindi, Telugu, Malayalam e Kannada. O filme colidiu com Vikram VedaEstrelando Hrithik Roshan e Saif Ali Khan na bilheteria. O filme teve boas críticas dos críticos de cinema e também impressionou o público.