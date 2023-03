Fontes dizem que o príncipe Harry ‘explodiu’ seu relacionamento com a realeza

real The Daily Beast é o boletim informativo para todas as coisas da realeza e da família real. Participar aqui Para obtê-lo em sua caixa de entrada todos os domingos.

Um amigo do rei Charles disse ao The Daily Beast que o príncipe Harry “estourou todas as pontes restantes” com sua família, acusando a monarquia de “condicioná-lo” e cinicamente “retendo informações” sobre o hack do telefone para que ele não “abrisse uma lata de minhocas” ao comparecer no tribunal.

Por que Charles e o príncipe William recusaram a chance de conhecer Harry esta semana “A confiança acabou”, disse um amigo do rei ao The Daily Beast.

Harry, junto com outros seis requerentes, incluindo Sir Elton John, reivindicam a Associated Newspapers Limited (ANL), editora de um jornal Correio diárioEles invadiram sua privacidade usando detetives particulares que interceptaram suas ligações e mensagens de voz e até colocaram dispositivos de rastreamento e escuta em carros e residências. ANL nega todas as acusações.

Em uma declaração incomum de testemunha registrada nos registros do tribunal ontem, Harry, que compareceu pessoalmente às sessões de abertura do julgamento em Londres, alegou conluio entre News Group Newspapers (uma editora de jornal vezes e a sol) e sua família, dizendo: “Houve um acordo entre a Fundação e a NGN de ​​que não participaremos, ou mesmo discutiremos, a possibilidade de apresentar reclamações contra a NGN até que o litígio contra ela relacionado ao hack do telefone seja concluído.

“A Fundação deixou claro que não precisamos saber nada sobre hacking de telefone, e ficou claro para mim que a Família Real não está sentada no banco das testemunhas porque isso abriria uma lata de vermes.

“A Fundação, sem dúvida, reteve informações de mim por um longo tempo sobre o hack do telefone NGN e isso só ficou claro nos últimos anos, pois continuei a exigir vários conselhos legais e representação legal.”

Ele fez afirmações semelhantes em suas memórias, adicional e uma série de documentários da Netflix em seis partes, alegando que sua família e sua equipe conspiraram com a imprensa, às vezes vendendo para ganhar presentes para si mesmos.

Um amigo do rei disse ao The Daily Beast: “Harry explodiu todas as pontes com esta declaração. Faz apenas seis semanas desde a coroação e a última coisa que Charles precisa.”

Questionado se eles ficaram surpresos com a recusa de Charles em se encontrar com Harry durante sua viagem ao Reino Unido, já que seu escritório disse que ele estava “muito ocupado” para fazê-lo, o amigo disse: “A confiança está perdida e acho que isso foi feito bastante claro pelo rei se recusando a vê-lo.”

O príncipe William, que também perdeu a oportunidade de conhecer seu irmão esta semana, dificilmente ficará impressionado com os esforços de Harry em nome da nação.

Um amigo disse ao The Daily Beast: “William acabou neste ponto. Se isso é sobre sua vingança com… correspondência Isso seria uma coisa. Mas Harry continua a fazer tudo o que pode para tentar envergonhar a família. Como você estabelece um relacionamento com alguém que faz isso? “

A aparição de Harry no tribunal nesta semana faz dele o primeiro membro da família real a comparecer ao tribunal desde que a princesa Anne se declarou culpada de um crime envolvendo um cachorro descontrolado em 2002.

Em outra parte de sua declaração de testemunha, ele disse que só soube da extensão do suposto hack contra ele “em 2020, quando deixei o Reino Unido”.

Ele continuou: “Não houve discussão central entre nós sobre quem apresentou os processos, pois todos os escritórios da instituição estavam isolados. Há um equívoco de que estamos todos em constante comunicação uns com os outros, mas isso não é verdade.”

Os comentários de Harry parecem destinados a descartar o argumento feito pela ANL de que as alegações estão “desatualizadas”.

Em outra parte do depoimento da testemunha, ele acusou menores de “condicioná-lo” mentalmente para não causar confusão, dizendo: “Depois da morte de minha mãe em 1997, quando eu tinha 12 anos e seu tratamento nas mãos da imprensa, meu relacionamento sempre tive problemas com a imprensa. No entanto, como membro da Fundação, a política era: “Nunca reclame, nunca explique”. Não havia alternativa. Fui condicionado a aceitá-lo. Na maioria das vezes, aceitei o interesse em desempenho de funções públicas”.

As alegações de Harry de que o estabelecimento real trabalhou essencialmente contra ele foram recebidas com consternação por pessoas de dentro do palácio.

Um ex-funcionário do Palácio de Buckingham que trabalhou com Charles, William e Harry durante seu mandato disse ao The Daily Beast: “Tudo o que alguém no palácio está tentando fazer é cuidar dos diretores. E sim, isso pode incluir incentivá-los a não tomar medidas legais. regularmente, porque raramente é o caso.” Bem, para qualquer um. A família real poderia passar a vida inteira processando todo mundo se quisesse. É muito injusto sugerir que essas pessoas, a maioria das quais passa a vida inteira trabalhando duro para a família, por tão pouca recompensa ou reconhecimento, conspirava contra Harry”.

“ Nunca houve qualquer debate central entre nós sobre quem trouxe os processos, pois todos os escritórios da corporação eram segregados. “ – Príncipe Harry

Em outra parte de sua declaração, Harry deu uma ideia do que descreveu como a natureza “reclusa” dos cargos reais.

Ele disse: “Até hoje, há membros da família real e amigos que podem ter sido alvo da NGN e não tenho ideia se eles entraram com ações ou não. Nunca houve nenhuma discussão centralizada entre nós sobre quem trouxe combina com todos os escritórios da The Foundation Há um equívoco de que estamos todos em constante comunicação uns com os outros, mas isso não é verdade.

O ex-funcionário disse: “Harry e William dividiram um escritório e funcionários até 2019. A investigação sobre o hack completo do telefone foi lançada após detalhes de Um telefonema entre William e (jornalista de TV) Tom Bradby Acabou em noticias do mundo. Harry sabia disso.”

No depoimento da testemunha, Harry deixou bem claro que seu objetivo era humilhar, e talvez até derrubar, os Associated Newspapers, dizendo: “Se o réu, dono de vários jornais nacionais, incluindo o Daily Mail, que por sua própria definição , é o jornal mais influente e popular do Reino Unido e pode escapar da justiça sem julgar minhas reivindicações, o que isso diz sobre a indústria como um todo e as consequências para nosso grande país.

“Injusto não é uma palavra grande o suficiente para descrever o fato de que a Associated está tentando, neste estágio inicial, impedir que eu apresente minha reclamação.

“Se a empresa jornalística mais influente conseguir escapar da justiça com sucesso, então, na minha opinião, o país inteiro está condenado.”