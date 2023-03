Miley Cyrus Foundation doa após Wis ‘Rainbowland’ escola ser banida – Billboard

Catherine Pompey/NBC via GI

Miley Cyrus deu a outra face em paz depois que seu dueto “Rainbowland” com a madrinha Dolly Parton foi retirado da programação do show de primavera na Heyer Elementary School em Waukesha, Wisconsin. Em uma série de postagens na noite de quarta-feira (29 de março) da cantora Fundação Hippie Feliz – Uma organização sem fins lucrativos que apóia a comunidade LGBTQ e jovens sem-teto – O grupo anunciou que está fazendo uma doação para uma causa nobre em homenagem aos alunos de Heyer.

“Para nossos inspiradores alunos da primeira série da Heyer Elementary, continue sendo você. Acreditamos em nosso coração Happy Hippie que você será aquele que colocará o julgamento e o medo de lado e nos tornará mais compreensivos e receptivos”, dizia um tweet da organização. Um acompanhamento revelou que em homenagem ao “futuro brilhante” dos alunos, Sua Alteza fez uma doação para a organização. Orgulho e menos preconceitoque fornece livros inclusivos LGBTQ para pré-escola até a 3ª série para ajudar alunos e professores a “Leia em voz alta, leia com orgulho!”

No início desta semana, um professor de idiomas em Heyer chamou a administração da escola depois que “Rainbowland” foi excluído da cerimônia de primavera depois que os líderes da escola decidiram que “poderia ser considerado controverso”. e não são mais porta-vozes da escola e do distrito pinturaO comentário foi solicitado no momento da publicação, mas o diretor de Waukesha, James Seibert, enviou uma declaração por e-mail para Rádio Pública de Wisconsin ao que ele disse: “A questão era se a música era apropriada para a idade e o nível de maturidade dos alunos da primeira série.”

A dupla Cyrus/Parton assumiu a aceitação do álbum de 2017 de Miley mais jovem agora. “Vivendo no arco-íris/Onde você e eu nos damos/Oh, eu estaria mentindo se dissesse que está tudo bem/Toda a dor e o ódio continuam aqui/Somos arco-íris, você e eu/Todas as cores, todos os matizes/ Vamos brilhar / Juntos, podemos Começar a viver no arco-íris”, cantam na música.

Depois que “Rainbowland” foi eliminado, o professor de música da escola o substituiu por “Rainbow Connection”, que também foi banido no início, mas depois aceito após a desaprovação dos pais e da Waukesha Education Alliance. A professora de idiomas que falou sobre a música, Melissa Temple, disse ao WPR que o distrito não deu nenhum motivo específico para a proibição, sugerindo que o único fio comum entre “essas duas músicas era o arco-íris universal”.

Em um terceiro post, HH postou algumas palavras com a mensagem: “Quando nossa fundadora @mileycyrus e sua fada madrinha @dollyparton escreveram essas palavras juntas, elas falaram sério”.

