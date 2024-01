Pokémon With Guns quer que você saiba que não é uma farsa

Os desenvolvedores estão por trás No mundo– que as pessoas on-line costumam chamar de “Pokémon With Guns” – Percebemos que as pessoas podem estar céticas em relação a este jogo de sobrevivência não convencional, por isso tentamos tranquilizá-las de que não é uma “farsa” no Steam.

Se você mesmo sentir falta, No mundo Parece muito com alguém caluniado Artesanato do Maine, quinze dias, Pokémon, e alguns AR-15 em um liquidificador gigante, pegaram a lama digital resultante e a transformaram em um videogame real. Assista aos trailers e à jogabilidade, No mundo Quase parece falso ou como um sonho febril. Mas é (até onde eu sei) real, com… O Xbox até anunciou que estará disponível no primeiro dia No Game Pass para PC e console.

No entanto, após lançamentos questionáveis ​​de outros jogos online—Curtidas ontem– Com as pessoas se perguntando se este jogo é apenas uma grande pegadinha, os desenvolvedores postaram uma nova sessão de perguntas e respostas no No mundo Página da loja Steam antes de seu lançamento em 19 de janeiro.

Par Pocket/GameSpot

Como avistado Radar de jogos Em 17 de janeiroA página oficial do jogo no Steam inclui “Perguntas frequentes sobre o lançamento do acesso antecipado do PalWorld“. É principalmente o que você esperaria, explicando que o jogo cruzado está chegando, uma versão PS5 pode ser lançada um dia e explicando como funciona o modo multijogador. Coisas padrão. Mas há esta pergunta recorrente no final:

“Este jogo é uma farsa? Ou é um MMO para ganhar dinheiro ou um jogo de moeda virtual?”

E olha, eu sou Acredita Qual No mundo Não é uma farsa. O fato de o Xbox ter pago para obtê-lo no Game Pass parece prova mais do que suficiente de que o jogo é real e será lançado em breve. Mas garoto, No mundode A resposta a esta questão de saber se é uma farsa ou apenas um “MMO para ganhar dinheiro” é estranhamente defensiva.

“Não é uma farsa e com certeza será lançado em 19 de janeiro.” No mundo Os desenvolvedores disseram. “No mundo É um jogo típico do Steam, você pode comprá-lo uma vez e será seu para sempre. Embora possamos considerar expansões após o lançamento completo, esta é uma conversa que todos teremos juntos, como comunidade, quando chegar a hora!

É apenas um videogame típico e definitivamente não é uma farsa, pessoal. Nada para ver aqui. Mas essa resposta me faz pensar que tipo de mensagens e postagens os desenvolvedores veem a tornam tão direta e específica.

Todos veremos em 19 de janeiro então No mundo É um sonho real ou sonho febril coletivo que todos nós tivemos depois de assistir demais Pokémon E jogar algumas rodadas tarde da noite quinze dias Embora alto.

