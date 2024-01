O Galaxy S24 da Samsung é o primeiro telefone capaz de fazer upload de fotos HDR para o Instagram

As duas empresas anunciaram que o Instagram poderá exibir fotos HDR tiradas com os novos telefones Galaxy S24 da Samsung. “Cada foto ou vídeo que você tirar ou assistir será exibido em uma gama completa de cores e contrastes, desde o momento em que o conteúdo é capturado até o momento em que é publicado”, disse o Dr. Hamid Sheikh, vice-presidente de Smart Imaging da Samsung. No palco da festa de lançamento do S24. “Na verdade, a série Galaxy S24 será a primeira a ser compatível com HDR para fotos do Instagram.” O aplicativo já suporta vídeos HDR.

O suporte HDR foi um dos poucos recursos focados em fotografia de mídia social que a Samsung anunciou para seus novos telefones, o Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra. A fabricante de smartphones também anunciou que o Instagram, assim como o rival Snapchat, poderá aproveitar as vantagens dos recursos nativos da câmera da Samsung ao tirar fotos diretamente de aplicativos de mídia social.

O suporte para postagem de fotos HDR no Instagram será anunciado no palco. Imagem: Samsung

Esses recursos incluem fotografia noturna com pouca luz, Super HDR e estabilização de vídeo. Engajamento Notas A estabilização de vídeo deve ser habilitada no aplicativo de câmera nativo antes de ser disponibilizada no Instagram e no Snapchat, mas, caso contrário, isso significa que o Instagram e o Snapchat devem oferecer uma experiência fotográfica mais realista para proprietários de S24.

Embora mais recursos de câmera Samsung estejam disponíveis por meio de câmeras de terceiros no Instagram e Snapchat com o Galaxy S24, Engajamento Ela observa que você ainda vai querer usar os aplicativos originais do telefone para aproveitar as vantagens dos recursos de edição focados em IA, que podem adicionar desfoque de fundo, remover reflexos e até mesmo mover assuntos pelo quadro.

