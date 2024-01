Birmingham demite técnico Wayne Rooney

O Birmingham City FC anunciou a demissão do seu treinador, Wayne Rooney.

Rooney venceu apenas duas de suas 15 partidas no torneio, que viu o clube cair da sexta para a vigésima posição na tabela.

O técnico do time principal, Karl Robinson, também foi demitido.

Um comunicado do clube dizia: “O Birmingham City se separou hoje do diretor técnico Wayne Rooney e do técnico do time principal Karl Robinson”.

“Apesar dos seus melhores esforços, os resultados não corresponderam às expectativas inicialmente expressas. O Conselho de Administração acredita, portanto, que uma mudança na gestão é do interesse do clube.

“A diretoria e a gestão do clube estão totalmente alinhadas e continuarão a impulsionar a transformação e a tomar medidas ousadas para reconstruir o Birmingham City na organização que seus torcedores e comunidade merecem.

“O Conselho gostaria de registrar seus sinceros agradecimentos a Wayne e Carl por todos os seus esforços.”

Rooney disse em comunicado: “Gostaria de agradecer a Tom Wagner, Tom Brady e Gary Cook por me darem a oportunidade de treinar o Birmingham City e pelo apoio que me deram durante meu curto período no clube”.

Ele acrescentou: “O futebol é criar resultados e percebo que eles não estavam no nível que eu queria. No entanto, o tempo é o bem mais precioso que um treinador precisa e não acho que 13 semanas foram suficientes para supervisionar o resultado. mudanças necessárias.

“A nível pessoal, vai demorar algum tempo para ultrapassar este revés. Estou envolvido no futebol profissional, como jogador ou treinador, desde os 16 anos. Agora, pretendo passar algum tempo com a minha família enquanto me preparo para a próxima oportunidade em minha jornada como gerente.

“Finalmente, desejo ao Birmingham City e aos seus proprietários os nossos melhores votos na prossecução das suas ambições.”

O presidente-executivo de Birmingham, Gary Cook, acrescentou: “Estamos comprometidos em fazer o que for necessário para alcançar o sucesso em St Andrews.

“Infelizmente, o tempo de Wayne conosco não correu como planejado e decidimos seguir uma direção diferente.

“A busca por um sucessor começa com efeito imediato e atualizaremos os fãs quando tivermos mais novidades.”

Foi confirmado que o técnico de desenvolvimento profissional Steve Spooner assumirá interinamente até que um sucessor permanente seja encontrado.

Os novos proprietários do Birmingham demitiram o antecessor de Rooney, John Eustace, em outubro passado, apesar de um início de temporada impressionante, citando a necessidade de uma “mentalidade vencedora” e uma “cultura de ambição”.

Rooney (38 anos) foi nomeado quando o Birmingham estava em uma posição de playoff de promoção, após somar 18 pontos nas primeiras 11 partidas do torneio.

Mas uma série de resultados ruins, que incluiu nove derrotas no campeonato, deixou o Birmingham de olho em uma potencial batalha contra o rebaixamento, ficando apenas duas posições acima da zona de rebaixamento.

Eustace, de 44 anos, saiu quando o Birmingham estava em sexto lugar na tabela e seguiu uma temporada em que os levou ao maior total de pontos desde 2016, evitando o rebaixamento, apesar da incerteza fora de campo sobre a propriedade do clube.

A Shelby Companies Limited, com sede nos EUA, concluiu sua aquisição de St Andrew's em julho, com a lenda da NFL Tom Brady anunciada como investidor minoritário em agosto.

Rooney passou 19 meses no comando do Derby County, mas não conseguiu evitar o rebaixamento para a primeira divisão em 2022, após uma dedução de 21 pontos, e o clube passou quase toda a temporada 2021-22 na gestão.

O ex-atacante do Everton e do Manchester United também passou 15 meses no comando do DC United, time da Major League Soccer, mas saiu por consentimento mútuo em outubro, depois de não conseguir se classificar para os play-offs.

