As primeiras renderizações das placas gráficas de referência ARC Alchemist da Intel foram capturadas no último vazamento por A Lei de Moore morreu. As renderizações nos mostram como será o design de referência da Intel e algumas anedotas relacionadas ao lançamento da linha de desktops ARC.

Placas de vídeo de referência para jogos Intel ARC Alchemist retratadas na oferta mais recente

O design de referência da placa de vídeo Intel ARC Alchemist para variantes de última geração já foi descrito em várias ocasiões. nós vimos vazamento de protótipo Lançado por MLID em abril de 2021 e Intel confirmado Projete em sua campanha de marketing de agosto para ARC. Recentemente descobrimos como a Intel planeja divulgar sua próxima linha de placas de vídeo para jogos, Mais sobre isso aqui.

CPU Intel Core i9-12900K Alder Lake retratada em SKUs HD híbridos para destacar a nova programação orientada a hardware

A Lei de Moore está morta decidiu pedir a seu amigo para fazer uma animação da placa de vídeo de referência com base nas informações que ele sabia de suas fontes. A renderização resultante é altamente detalhada e ilumina quase todos os aspectos da placa de vídeo de referência, dando-nos uma visão detalhada do que pode ser o primeiro design altamente personalizado da Intel de sua primeira placa de jogo discreta para desktop.

Nas renderizações, podemos ver que a placa é baseada em uma GPU ARC Alchemist de ponta, provavelmente um chip DG2-512 (Xe-HPG) que irá alimentar as placas de vídeo Alchemist de alto nível. A placa vem em um design de slot duplo e ventilador duplo. Cada ventoinha inclui um design de ventoinha de 9 pás e parece haver também RGB integrado ao redor das ventoinhas, dando um belo toque de azul. A capa do arquivo tem um padrão circular em torno das bordas que adiciona um toque exclusivo ao cartão. Há também um logotipo “Intel” no painel lateral de acrílico e também inclui LEDs RGB. A placa sacode o grande dissipador de calor com aletas de alumínio e o MLID indica a possibilidade de um refrigerante à base de câmara de vapor sob o capô.

Ofertas de placas gráficas de referência para jogos Intel ARC Alchemist (créditos da imagem: MLID):

Fora isso, a placa balança a placa traseira que se estende além do PCB. Existem grandes orifícios de ventilação no painel traseiro, através dos quais o segundo ventilador pode soprar o ar. A placa recebe energia por meio de uma configuração de conector de 8 + 6 pinos, enquanto as saídas do monitor incluem um HDMI e três DP. Nos monitores, podemos ver apenas os lados externos da placa, portanto, talvez tenhamos que esperar que a placa de circuito impresso seja exibida posteriormente. Mas, apesar disso, a referência da Intel e o design da primeira geração do ARC Alchemist parecem ótimos, graças a MLID e seu amigo por fornecerem um vislumbre do design, mais uma vez!

Intel Core i9-12900K Spotted em execução na placa-mãe Z690 AORUS Tachyon e memória DDR5-8000

Placa de vídeo Intel Xe-HPG 512 EU ARC Alchemist

A variante superior do Alchemist 512 EU tem apenas uma configuração listada até agora, que usa o dado completo com 4.096 núcleos, uma interface de barramento de 256 bits e até 16 GB de memória GDDR6 com clock de 16 Gbps, embora 18 Gbps não possa ser descartado.

O chip Alchemist 512 EU deve medir cerca de 396 mm2, o que o torna maior do que as ofertas AMD RDNA 2 e NVIDIA Ampere. A GPU Alchemist-512 virá no pacote BGA-2660 que é 37,5 mm x 43 mm. O Ampere GA104 da NVIDIA mede 392 mm2, o que significa que o chip principal do Alchemist é comparável em tamanho, enquanto a GPU Navi 22 mede 336 mm2 ou menos em torno de 60 mm2. Este não é o tamanho final do chip, mas deve ser bem próximo.

A NVIDIA empacota núcleos tensores muito maiores e núcleos RT / FP32 em seus chips, enquanto os chipsets AMD RDNA 2 empacotam um acelerador de feixe por CU e Infinity Cache. A Intel também terá hardware dedicado integrado GPUs Alchemist para Raytracing e tecnologia de superamostragem assistida por IA.

Sugere-se que o chip Xe-HPG Alchemist 512 EU tenha relógios de 2,2-2,5 GHz, embora não saibamos se esses são os relógios de boost médio ou máximo. Digamos que esta seja a velocidade máxima do clock e, neste caso, a placa oferecerá até 18,5 TFLOPs de cálculo FP32, o que é 40% a mais que o RX 6700 XT, mas 9% menor que o NVIDIA RTX 3070.

Perdas de desempenho e fracassos esperados para a GPU Intel ARC Alchemist topo de linha em comparação com o RTX 3070 e o RX 6700 XT. (Fonte da imagem: MLID)

Em uma medida especulativa de desempenho, o MLID afirma que os TFLOPs não têm sentido para comparar, pois as medidas de desempenho diferem da arquitetura, e não do desempenho por FLOPs. Uma placa de vídeo para jogos também é esperada Mais rápido do que RX 6700 XT e RTX 3070 Neste ponto, mas à medida que o trabalho no conjunto de drivers continua, espera-se que o desempenho melhore ainda mais.

Além disso, é relatado que a meta inicial de TDP da Intel era de 225-250 watts, mas agora foi elevada para cerca de 275 watts. Podemos esperar uma variante de 300 watts com conectores de 8 pinos também se a Intel quiser empurrar seus relógios ainda mais longe. De qualquer forma, podemos esperar que o modelo final tenha uma configuração de conector de 8 + 6 pinos. Também há conversas sobre uma linha dedicada na qual os parceiros AIB da Intel estão trabalhando. Os primeiros produtos Intel ARC serão lançados no primeiro trimestre de 2022.

Intel ARC Alchemist vs. GPUs NVIDIA GA104 e AMD Navi 22