Konami pede desculpas pelo eFootball 2022, atualização em outubro

Konami Digital Entertainment divulgou um comunicado sobre Eu acabei de soltá-lo e tirar muito sarro dele eFootball 2022, com desculpas pelo lamentável estado em que o jogo de simulação de futebol foi enviado e confirmando que a equipe de desenvolvimento está preparando uma atualização para seu lançamento ainda este mês.

A conta oficial do jogo no Twitter compartilhou a declaração, reconhecendo que a equipe havia recebido muitos comentários sobre o estado de malsucedido do jogo. Konami disse que “confessar[s] Que houve relatos de problemas que os usuários tiveram com cutscenes, expressões faciais, movimentos do jogador e comportamento da bola. ”Uma atualização está planejada para este mês que tentará melhorar a qualidade do jogo, bem como implementar correções de bugs.

Faremos o nosso melhor para satisfazer o maior número de usuários possível e esperamos seu apoio contínuo eFootball 2022A declaração foi concluída.

Este pedido de desculpas vem logo após o lançamento do jogo em 29 de setembro no celular, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X / S. Ele foi lançado em um estado muito difícil. Tão cruel, na verdade, que muitos fãs frustrados expressaram sua frustração, fazendo eFootball 2022 O jogo Steam mais odiado.

Os problemas são abundantes, mas o que você provavelmente viu flutuando são animações faciais indesejadas de não jogadores e jogadores apagados como Lionel Messi. Existem clipes de jogadores de futebol Eles correm com os braços atrás das costasDobrando um usuário no Twitter Naruto A música “Raising the Fighting Spirit” mais do que gravação hilariantemente instável do jogo.

Resta saber exatamente o que a Konami tem guardado eFootball 2022Os itens mais terríveis. Muitos fãs que o avaliaram Eu me pergunto como o jogo conseguiu algum tipo de certificação em seu estado atual.

eFootball 2022 É um jogo de futebol grátis (com caixas de saque!) Desenvolvido e publicado pela Konami. Faz parte da longa postagem da editora, que já foi muito respeitada Pro Evolution Soccer A série que foi Renomeado no início deste ano.