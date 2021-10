Random: Parece que Sakurai finalmente deu uma pausa no desenvolvimento do Smash Bros., com PS5

o último Jogo Super Smash Bros. Final Fighter DLC transmitido no ar Na próxima semana no dia 5 de outubro. Então, como o diretor do jogo Masahiro Sakurai matou o tempo até então? Com o PlayStation 5, é claro!

Não, realmente – em sua última postagem nas redes sociais no Twitter, ele compartilhou uma foto do PS5 DualSense Wireless Controller. De acordo com o Google Translate, ele foi atualizado para uma unidade de estado sólido de 2 TB após o último lançamento da Sony. Atualização do firmware do sistema.

Comprei um SSD (2 TB) que pode ser incluído no PS5.

Pequena! Mas ajuda. pic.twitter.com/NFKjjapEEF– Masahiro Sakurai / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) 2 de outubro de 2021

Se você conhece o amor de Sakurai pelos jogos, obviamente não é nenhuma surpresa vê-lo com o PS5. nós temos Já viu sua vasta biblioteca de sistemas de videogame Em algumas apresentações do lutador Smash Bros. E ele entendeu perfeitamente:

Sua jogabilidade também está documentada 242 jogos de PlayStation em 2019. Uau!

Enquanto a maioria dos fãs pensa que isso é apenas Sakurai compartilhando uma atualização sobre o que ele tem feito ultimamente, como de costume, existem alguns fãs que estão lendo sobre as coisas – Talvez demais.

Algumas das especulações baseadas neste tweet parecem sugerir que o lutador definitivo será um PlayStation – e alguns dos comentários vão além, referindo-se a Crash Bandicoot. Outros parecem estar fazendo piadas sobre a confirmação “PlayStation” e “SSD” da batalha.

Puxa, pelo que sabemos, pode ser uma sequência de PlayStation All-Stars Battle Royale.

Você está feliz em ver o Sakurai finalmente tirar algum tempo de desenvolvimento do Smash Bros.? Você acha que o tweet acima está provocando alguma coisa? Compartilhe suas idéias abaixo.