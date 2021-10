A estrela de amigos, Matthew Perry, escreve um livro de memórias “sincero” sobre a luta contra o vício

Matthew Perry está pronto para contar a todos.

o “amigos” A estrela está definida para lançar Diário No outono de 2022, onde ele discutirá seu tempo filmando a sitcom, bem como suas batalhas contra o vício, a Fox News aprendeu.

O livro é o resultado de um acordo de sete dígitos com a Flatiron Books, uma divisão da Macmillan, que ganhou direitos mundiais.

“No livro, Perry leva os leitores aos bastidores e ao palco sonoro da sitcom de maior sucesso de todos os tempos, enquanto fala sobre suas próprias lutas contra o vício”, disse a editora à Fox News em comunicado enviado na sexta-feira.

Matthew Perry: uma retrospectiva da vida do ator de “Friends”

Sincero, autoconsciente e contado com um senso de humor distinto, Perry fornece detalhes vívidos de sua batalha contínua contra a doença e o que levou à sua propagação, embora ele parecesse ter tudo “, continuou o comunicado. O livro de memórias de Berry, o primeiro de um membro do elenco de Friends, é um livro de memórias implacavelmente honesto, gracioso e hilariante: este é o livro que os fãs de Friends estavam esperando, mas que lançará uma luz poderosa sobre qualquer pessoa na batalha particular de seu grupo por eles próprios ou seus entes queridos.

Megan Lynch, que estará editando o manuscrito, compartilha: “Precisamos de humor, precisamos de catarse, temos que concordar em algo – e a história extraordinária de Matthew, contada em sua voz única, é isso.” “O livro de Matthew tem um potencial incomparável para unir as pessoas, o que é especialmente motivador nesta época de solidão e divisão.”

O homem de 52 anos é mais conhecido por interpretar o papel de Chandler Bing no popular programa de TV de 1994 até 2004. Ele teria ganhado mais de US $ 24 milhões apenas entre 2002 e 2003.

Em maio, ele apareceu em “Friends: The Reunion” na HBO Max junto com seus colegas de elenco Jennifer AnistonCourteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc.

Clique aqui para assinar nosso boletim informativo de entretenimento

Berry foi aberto no passado sobre sua luta contra o vício, tendo-o reabilitado várias vezes para o vício em drogas. Embora as especulações, na época, aumentassem depois que ele reapareceu aos olhos do público como resultado da reunião, ele não revelou publicamente qualquer tipo de recaída ou conflito renovado com a Sobriedade.

Em 2016, Berry admitiu BBC Radio 2 Ele não se lembra de ter filmado várias temporadas de “Friends”.

“Acho que a resposta é: não me lembro de três anos disso”, disse ele aos meios de comunicação na época. “Então, nenhum desses … em algum lugar entre a terceira e a sexta temporada … eu não tirei nada disso.”

Perry compartilhou que um acidente de jet-ski o deixou dependente de analgésicos em determinado momento.

“Não era minha intenção entrar em apuros”, explicou. “Mas, desde o início, adorei como me sentia e queria ter mais.”

CLIQUE AQUI PARA O APP FOX NEWS

“Eu perdi o controle e estava com a saúde muito ruim”, acrescentou.

Em junho deste ano, Perry e Molly Horowitz cancelaram o noivado.

Perry e o agente literário começaram a namorar em 2018 e ficaram noivos em 2020, Revista People mencionado.

“Às vezes as coisas não vão bem e este é um deles”, disse ele ao jornal em um comunicado. “Eu desejo o melhor a Molly.”