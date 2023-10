Pixel Fold, tablet ganha um novo conjunto de papel de parede de metal [Download]

O Google abalou os papéis de parede padrão “metálicos” do Pixel 8 e 8 Pro, e uma versão ligeiramente diferente desse conjunto de papéis de parede está agora disponível no Pixel Fold e no tablet.

O Pixel Fold ganha quatro papéis de parede quadrados divididos entre claro e escuro: Calcite e Sphalerite. Isso se traduz na forma como o modelo dobrável está disponível em obsidiana e porcelana. Eles são novamente retratados por Andrew Zuckerman.

Existem oito elementos no Pixel Tablet: Danburite, Ilvaite, Barite e Dioptase. Eles são mais coloridos e estão disponíveis em variantes widescreen.

Esculpido ao longo de milhares de anos

A série Pixel 8 tem 16 papéis de parede na mesma coleção: Hematita (preto), Selenita (bronzeado), Fluorita (azul), Apofilita (verde), Fluorita (roxo), Fluorita (verde), Halita (coral), Barita (azul ). ).

No Pixel Tablet e Fold, a adição de hoje do papel de parede Minerals completa a linha “Feathers” e segue a adição do Google de mais papéis de parede animados existentes do Living Universe no mês passado.

Apesar da disponibilidade de emojis e papéis de parede de IA, o Google provavelmente continuará a definir os padrões para cada geração de Pixel e lançou uma série de novos papéis de parede nas últimas semanas.

Dylan Russel Contribua para este artigo.