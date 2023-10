Aviso de spoiler: jogo Mario Bros. Maravilha on-line

Super Mario Bros. vazou. Wonder online, cerca de uma semana antes de sua data oficial de lançamento.

Na sexta-feira, imagens e vídeos mostrando seções inéditas do jogo começaram a ser amplamente compartilhados nas redes sociais e canais privados do Discord. que isso reivindicado O endereço está sendo compartilhado ilegalmente em sites ROM, mas a VGC não conseguiu verificar a exatidão disso.

No momento da publicação, pelo menos três indivíduos eram iguais Transmita o jogo No Twitch, os níveis aparecem além do que foi visto nas prévias da imprensa e nos originais oficiais da Nintendo.

Não é nenhuma surpresa que aqueles que procuram evitar grandes spoilers antes da data de lançamento do jogo, 20 de outubro, possam querer agir com cuidado nas redes sociais nos próximos dias.

Não é a primeira vez que um jogo original do Nintendo Switch vaza dessa forma. Anteriormente, Pokémon Legends: Arceus, Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl estavam em mãos públicas aproximadamente duas semanas antes de seu lançamento.

No início deste ano, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom também apareceu em sites de compartilhamento de ROM cerca de duas semanas antes de seu lançamento oficial.

O dublador de Los Angeles Kevin Afghan foi anunciado na sexta-feira como a nova voz de Mario e Luigi em Super Mario Bros. Maravilha.

A Nintendo anunciou neste verão que Charles Martinet – que dá voz a Mario há mais de 25 anos – deixaria o cargo, mas não anunciou quem o substituiria.

“Estou muito orgulhoso de ter dublado Mario e Luigi em Super Mario Bros. Wonder”, escreveu Afghani. “Obrigado Nintendo por me convidar para o Flower Kingdom!”

Em um vídeo postado pela Nintendo no mês passado, Charles Martinet e o criador de Mario, Shigeru Miyamoto, discutiram o novo papel de Martinet como “embaixador de Mario”.

Martinet disse que o papel exigiria “viajar pelo mundo, compartilhar a alegria da família de Mario e poder continuar a conhecer todos os fãs incríveis, que tanto estimo”.