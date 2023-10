Jogo Super Mario Bros. vazou Wonder online antes de seu lançamento na próxima semana

Outro antecipado exclusivo do Nintendo Switch vazou online. Desta vez é Super Mario Bros. Wonder, com lançamento previsto para a próxima semana 20 de outubro.

Após a confirmação de uma nova voz de Mario na sexta-feira, existem vários relatos indicando que um arquivo ROM de Mario Wonder está sendo distribuído online. Este novo jogo também está sendo transmitido em plataformas como Twitch, embora alguns usuários afirmem ter obtido cópias físicas antecipadamente.

Em outras palavras, se você não quer estragar a história e a jogabilidade, você pode querer evitar certas partes da internet até a data oficial de lançamento.

[Super Mario Bros. Wonder] O jogo vazou na internet. Ele usa o motor ModuleSystem, que também é usado por Tears of the Kingdom e Splatoon 3. Se você está preocupado com spoilers, agora é um bom momento para implementar medidas para evitar spoilers! – Golmeal Dome 👻 (@OatmealDome) 14 de outubro de 2023

Situações semelhantes já aconteceram com jogos Switch como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Pikmin 4 em 2023, e aconteceram com vários outros lançamentos originais nos últimos anos.

Os usuários que transmitem ou carregam imagens de novos lançamentos do Switch que ainda não foram lançados fisicamente correm o risco de banimento permanente da conta em certas plataformas se não receberem permissão oficial. A Nintendo também não ficará feliz com isso.

O próximo lançamento da Sega é Sonic Superstars Foi supostamente vazado online Também neste fim de semana.