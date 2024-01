Pixel está tendo problemas de armazenamento com a atualização do Google Play de janeiro de 2024

Após o problema de acesso ao armazenamento em outubro com o lançamento inicial do Android 14 e multiusuário, os dispositivos Pixel podem enfrentar outro problema com a atualização do sistema Google Play de janeiro de 2024.

Após atualizar para a atualização do sistema Google Play de janeiro de 2024 (que é diferente da atualização/patch de segurança de 5 de janeiro de 2025), Relatório de usuários Incapacidade de acessar dados armazenados no armazenamento interno em todos os aplicativos. Isso resulta em vários problemas em cascata, como a impossibilidade de reproduzir arquivos de áudio/vídeo baixados ou tirar novas fotos, enquanto o aplicativo Arquivos parece vazio. Outros aplicativos se recusam a funcionar.

Isso parece semelhante a um problema do ano passado que afetou dispositivos com vários usuários habilitados. No entanto, hoje o motivo parece ser a instalação de uma atualização do sistema Google Play.

No entanto, a atualização de janeiro de 2024 não foi amplamente implementada, já que a maioria dos usuários do Pixel (e outros dispositivos Android) ainda estão na versão de novembro de 2023. (Você pode verificar o aplicativo Configurações > Segurança e privacidade > Sistema e atualizações.) Esperançosamente, isso limitará a propagação do problema para novos usuários para que o Google possa interromper o lançamento.

Todos os proprietários das séries Pixel 8, 7 e 6 relataram esse problema.

Resta saber como o Google resolve o problema de quem o tem instalado. Da última vez, foi necessária uma atualização do sistema. Se o seu dispositivo não estiver preso no loop de inicialização “Pixel inicia”, é possível recuperar dados usando o OTA mencionado acima.

Um porta-voz do Google reconheceu o problema esta noite: