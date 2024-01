O Razr Plus da Motorola está à venda por quase metade do preço agora

Entre smartphones dobráveis ​​como Samsung Galaxy Z Fold 5, Flip 5, Pixel Fold e OnePlus Open, é fácil esquecer Motorola Razr Plus Existir. O telefone dobrável é um retrocesso às raízes da Motorola, apenas o teclado numérico de bordas afiadas se afasta para dar lugar ao display OLED de 6,9 ​​polegadas que o cumprimenta quando você o abre. (Você ainda pode aproveitar a onda de nostalgia com um discador baseado em software que lembra o design clássico.) Graças à inclinação acentuada 45 por cento de desconto no WOT Disponível apenas nos próximos dois dias (ou enquanto durarem os estoques), você pode adquirir o Razr Plus mais recente em preto por apenas $ 549,99 ($ ​​450 de desconto). Esse preço é mais barato que os US$ 699,99 do modelo básico e cerca de US$ 150 mais barato do que o que vimos em outros varejistas durante as liquidações de fim de ano do ano passado.

Lançado originalmente em 2023, o Motorola Razr Plus começa a ficar atrás do grupo em termos de poder de processamento com o Snapdragon 8 Plus Gen 1 e 8 GB de RAM, mas essa combinação ainda é suficiente para rodar o Android 13 caso você não queira. … Então você é um usuário avançado. A tela externa de 3,6 polegadas é maior e mais útil nesta versão premium em comparação com outros telefones da linha, e A beiraAllison Johnson, do Z Flip, achou divertido de usar, embora não correspondesse à inteligência do Z Flip 5. Ela estava em dúvida sobre o preço original pedido de US $ 999,99, mas suas desvantagens são bastante perdoáveis ​​neste acessível preço .

Tela Amazon Echo de 3ª geração 8 Foi lançado no ano passado com melhorias de velocidade e qualidade de som mais rica com áudio espacial, mas também a um preço mais elevado. No entanto, este último flagelo não existe hoje Amazonas, Melhor compraE depósito doméstico Reduza para $ 89,99 ($ ​​60 de desconto), que é o preço mais baixo que vimos e $ 15 mais barato do que o preço de venda que vimos durante a Black Friday e a Cyber ​​​​Monday. READ Elden Ring perde quase 90% de seus jogadores simultâneos no Steam

Você pode simplesmente comprar um como um alto-falante Alexa burguês com um display inteligente muito útil para ajudar com suas dúvidas, mas você tirará o máximo proveito dele como um controlador doméstico inteligente. A Amazon construiu um conjunto completo de protocolos interoperáveis ​​que ajudam os dispositivos a se comunicarem entre si, incluindo Matter, Zigbee e Thread. Você pode configurar até quatro itens essenciais para controlar seus gadgets domésticos inteligentes mais importantes com um único toque, e outros gadgets são facilmente acessíveis com uma experiência de usuário intuitiva. A beiraA especialista residente em casa inteligente, Jennifer Pattison Toohey, diz que “ainda é o display inteligente a ser batido”, embora apreciemos menos bloatware e mais opções de vídeo.

