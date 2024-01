Não, o Samsung Galaxy S22 não possui recursos do Galaxy AI – e aqui está o porquê

A série Samsung Galaxy S24 foi lançada na semana passada com vários recursos habilitados para IA, e agora sabemos que um grupo seleto de dispositivos Samsung existentes – incluindo o Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 – se beneficiará das melhorias do Galaxy AI nos próximos meses. . Mas e a linha Samsung Galaxy S22?

O Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus e Samsung Galaxy S22 Ultra têm menos de dois anos, mas de acordo com o chefe de experiência do cliente da Samsung, Patrick Chomet, nenhum dos dispositivos de 2022 da empresa deverá se beneficiar de um Galaxy de última geração. telefone. Recursos de IA – pelo menos não tão cedo.

Falando ao TechRadar após Galaxy Unpacked 2024, Chomet nos disse: “Em primeiro lugar, para obter [these features] Tem havido muito trabalho na série Galaxy S24. Estou cansado. Na verdade, TM Roh [President of Samsung’s mobile division] Ele queria anunciar [at Unpacked] Podemos oferecer suporte a dispositivos Galaxy S23 com Galaxy AI, o que faremos [now be doing] Durante o primeiro semestre do ano.

“Queremos garantir que nossos experimentos de IA possam ser apoiados ao longo do tempo [mobile] Desempenho, que leva ao poder da CPU e GPU”, continuou Chomet. “Então, estamos aprendendo agora; vamos passo a passo. Sabemos que o Galaxy AI funciona bem na série Galaxy S24 e sabemos que funcionará bem neles.” [the Galaxy S23 series]. Mas não sabemos quão intensivo será o uso da IA ​​para o cliente médio [therefore how that] A densidade afetará os recursos no dispositivo e na nuvem.

foto 1 para 2 Tone Tweak e Generative Edit estão entre os recursos que estreiam na linha Galaxy S24 (Crédito da imagem: Samsung) Tone Tweak e Generative Edit estão entre os recursos que estreiam na linha Galaxy S24 (Crédito da imagem: Samsung)

“Primeiro, queremos garantir a qualidade e o desempenho do que publicamos. Depois, aprenderemos como as pessoas usam isso [these features] E ajuste de desempenho. Número dois, vamos nos espalhar [Galaxy AI] Em um segundo conjunto de dispositivos – especificamente, S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 e Tab S9 – para ver como eles funcionam.

Ao investigar a homologia do chipset entre o Samsung Galaxy S23 FE e o Samsung Galaxy S22 – ambos os telefones usam o chipset Exynos 2200 da própria Samsung – Chomet reconheceu o fato, mas acrescentou: “Por enquanto, estamos limitando o Galaxy AI aos dispositivos de última geração”.

Muito provavelmente, os novos recursos Galaxy AI da Samsung serão adicionados aos telefones 2023 mencionados acima – o S23, S23 FE, Z Fold 5, etc. – por meio da atualização One UI 6.1. Mas parece que os telefones da linha Galaxy S22 (e anteriores) não receberão o mesmo tratamento, apesar de também serem elegíveis para a atualização One UI 6.1.

Chomet teve o cuidado de usar linguagem como “agora” e “passo a passo” ao discutir a compatibilidade futura com o Galaxy AI, mas como a Samsung vê seus novos recursos como parte da “experiência carro-chefe do Galaxy”, achamos que é improvável que o Galaxy será dado O S22 receberá mais atenção posteriormente – especialmente com mais produtos Samsung anunciados em 2024.