calendário da temporada 2023 da nba

Nova Iorque, 15 de agosto de 2023 – Hoje a NBA divulgou um dossiê programação completa do jogo E Jogos da TV Nacional para jogar em conferência no torneio inaugural da temporada da NBA, que começa na sexta-feira, 3 de novembro, durante a temporada regular de 2023-24.

A programação completa de jogos e a programação de transmissão nacional para a temporada regular de 2023-24 serão anunciadas na quinta-feira, 17 de agosto.

O Group Play, a primeira das duas etapas do torneio In-Season, acontecerá às terças e sextas-feiras de novembro. Nessas “Noites de Campeonato”, apenas os jogos da NBA serão jogos em grupo.

ESPN e TNT se fundirão para transmitir 14 jogos durante o multiplayer. A primeira noite do campeonato (3 de novembro) contará com uma rodada dupla na ESPN, com o New York Knicks visitando o Milwaukee Bucks (19h30 ET) e o campeão da NBA Denver Nuggets recebendo o Dallas Mavericks (22h ET). A TNT começará a transmitir o Group Play na terça-feira, 14 de novembro, quando o San Antonio Spurs visitar o Oklahoma City Thunder (19:30 ET) e o Nuggets enfrentar o Los Angeles Clippers em Denver (22:00 ET).

A National Basketball Association (NBA) divulgou hoje o cronograma de jogos da conferência para o torneio de abertura da temporada. Esses jogos serão disputados às terças e sextas-feiras de novembro. 🏀 Programação de hoje: https://t.co/hSD1LCs5jp 🏀 Agendamento por equipe: https://t.co/oe097EkC6b 🏀 Mais: https://t.co/GLTHgGSUec pic.twitter.com/7d865g6jsQ – Comunicações da NBA (NBAPR) 15 de agosto de 2023

A programação televisiva nacional para jogos em conferência inclui três revanche dos Playoffs da NBA de 2023. Os campeões da Conferência Leste, o Miami Heat, visitará o Knicks na sexta-feira, 24 de novembro (19h30 EST/ESPN) e receberá o Bucks na terça-feira, 28 de novembro (19h30 ET/TNT), e o Golden State Warriors visitará o Sacramento Kings em 28 de novembro (22h ET/TNT).

A cobertura da conferência ao vivo da NBA TV consistirá em um doubleheader na sexta-feira, 24 de novembro, com o Orlando Magic recebendo o Boston Celtics (14h30 ET) e o Phoenix Suns visitando o Memphis Grizzlies (17h ET).

Cada equipe jogará quatro partidas do Group Play de 3 a 28 de novembro – uma partida contra cada adversário em seu grupo, com duas partidas em casa e duas fora de casa. Conforme anunciado anteriormente, todas as 30 equipes foram sorteadas aleatoriamente em grupos de cinco em sua conferência com base nos recordes de vitórias e derrotas da temporada regular de 2022-23.

Oito times (quatro por conferência) avançarão do Group Play para a segunda fase do torneio na temporada, os Torneios Eliminatórios. As equipes avançadas serão os seis vencedores dos grupos e os “wild cards” (a equipe de cada conferência com o melhor registro em jogos do Group Play que terminou em segundo lugar em seu grupo). Procedimentos de desempate estão disponíveis aqui.

As rodadas eliminatórias consistirão em partidas de eliminação única nas quartas de final (segunda-feira, 4 de dezembro e terça-feira, 5 de dezembro), semifinais (quinta-feira, 7 de dezembro) e campeonato (sábado, 9 de dezembro). A programação da transmissão nacional para as rodadas eliminatórias será anunciada posteriormente.

As partidas das quartas de final serão realizadas nos mercados das equipes da NBA. As semifinais e o torneio serão realizados na T-Mobile Arena em Las Vegas, com ingressos já à venda no NBAEvents.com.

Os 67 jogos em ambas as fases do torneio na temporada contarão para a classificação da temporada regular, excluindo o campeonato. Cada equipe jogará 82 jogos da temporada regular na temporada 2023-24, incluindo os jogos que fazem parte do Group Play e das rodadas eliminatórias.

Jogos da temporada regular adicionados

Cada uma das 22 equipes que não se classificaram para as quartas de final do torneio na temporada terá duas partidas regulares (uma em casa e outra fora) a serem disputadas na quarta-feira, 6 de dezembro, e na sexta-feira. 8. O método aprovado determinará as partidas para esses 22 jogos usando o ranking do Group Play em cada conferência (5º a 15ºy).

Dois dos 22 jogos serão agendados para uma conferência conjunta porque haverá um número ímpar de times em cada conferência que não avançam para as quartas de final. Esses jogos do grupo serão agendados entre as equipes que terminarem em último no Group Play, sujeitas a restrições de viagem, e nenhuma equipe jogará mais de uma das duas partidas cruzadas. Os outros 20 jogos serão agendados dentro de uma conferência com as equipes programadas para se enfrentarem três vezes ao longo da temporada, sempre que possível.

As equipes perdedoras das quartas de final em cada conferência se enfrentarão em um jogo da temporada regular em 8 de dezembro.

Horário do Grupo Leste

• 76ers, Cavaliers, Hawks, Pacers, Pistons

🏆 Agenda completa do Grupo Leste Dicas de jogo do Grupo East A Sexta-feira, 3 de novembro às 19:00 ET! Para mais informações sobre a temporada do campeonato da NBA

➡️ https://t.co/MC7QUx0Bv9 pic.twitter.com/d3714ncd0o – A NBA 15 de agosto de 2023

Horário do Grupo B do Leste

• Bucks, Knicks, Heat, Wizards, Hornets

🏆 Programação completa para o Grupo B Dicas para jogar no Grupo B do Leste na sexta-feira, 3 de novembro, às 19h30 ET! Para mais informações sobre a temporada do campeonato da NBA

➡️ https://t.co/MC7QUx0Bv9 pic.twitter.com/yyQ71rR2pJ – A NBA 15 de agosto de 2023

Programação do terceiro grupo

• Celtics, Nets, Raptors, Bulls, Magic

🏆 A programação completa do Grupo C Dicas para jogar no Grupo C do Leste na sexta-feira, 3 de novembro, às 20:00 ET! Para mais informações sobre a temporada do campeonato da NBA

➡️ https://t.co/MC7QUx0Bv9 pic.twitter.com/0pOTe6JvbI – A NBA 15 de agosto de 2023

Programação do Grupo A Oeste

• Grizzlies, Suns, Lakers, Jazz, Trail Blazers

🏆 A programação completa do Grupo Western 🏆 Oeste: Dicas Multiplayer Sexta-feira, 3 de novembro às 22:00 ET! Para mais informações sobre a temporada do campeonato da NBA

➡️ https://t.co/MC7QUx0Bv9 pic.twitter.com/wdd9y3d09M – A NBA 15 de agosto de 2023

Programação do Grupo B do Oeste

• Nuggets, Clippers, Pelicans, Mavericks, Rockets

🏆 A programação completa do Grupo B Oeste 🏆 Dicas para jogar a Coleção West Bay na sexta-feira, 3 de novembro, às 22:00 ET! Para mais informações sobre a temporada do campeonato da NBA

➡️ https://t.co/MC7QUx0Bv9 pic.twitter.com/ih1ugZglX1 – A NBA 15 de agosto de 2023

Programação do Grupo C do Oeste

• Kings, Warriors, Wolves, Thunder e Tottenham