Este carro elétrico pode percorrer 520 milhas com uma carga, mas o CEO não acha que isso importa

Não é só por mais um pouco. O Air viaja cerca de 115 milhas em uma carga maior de Tesla. É mais longe do que a maioria dos carros a gasolina pode viajar com o tanque cheio.

Mas o CEO da Lucid, Peter Rawlinson, que já trabalhou para a Tesla e ajudou a projetar o Model S original, acha isso incrível. O número, 520 milhas, não é realmente muito importante. Por um lado, esse intervalo não sai barato. Os preços da Lucid Air começam em $ 74.000, mas os preços da Dream Edition são mais do que o dobro, começando em $ 169.000.

Por trás desse número, porém, está outra estatística raramente discutida que Rawlinson acredita que determinará os vencedores e perdedores no mundo dos carros elétricos do futuro: eficiência.

Ele disse que com o aumento da eficiência energética, que contribui para o longo prazo da Lucid Air, os veículos elétricos estarão disponíveis em todas as faixas de preço. Na verdade, um dos projetos paralelos de Rawlinson é aplicar alguns dos truques de eficiência usados ​​no Lucid a algo que ele chama de “T21”, que significa “modelo Tipo T para o século 21”. Este será um carro com uma autonomia razoavelmente longa que quase qualquer um pode pagar.

“O Modelo T Ford realmente uniu a humanidade ao século passado, ao século 20”, disse Rawlinson. “Em última análise, teve um efeito devastador no planeta. Temos esta geração de engenheiros, tecnólogos e designers. E é possível que possamos tentar reparar os danos que a humanidade fez.”

A Lucid Corporation, sediada na Califórnia, começou recentemente a produção do sedã elétrico em sua fábrica no Arizona.

Um pouco do Rawlinson disse que as mesmas técnicas usadas para projetar carros caros com distâncias muito longas que podem ajudar a fazer isso podem ser aplicadas a carros baratos que percorrerão distâncias mais curtas e ainda serão práticos para a maioria das pessoas.

Equilíbrio

Carros elétricos de longo alcance, como os enormes números de cavalos de força dos carros de alto desempenho, seriam algo de que as pessoas poderiam se gabar, disse Rawlinson, mas teria pouca utilidade prática na vida real. Afinal, a maioria dos proprietários de carros elétricos carrega durante a noite em casa ou no trabalho e, quando fazem viagens longas, carregadores públicos estarão disponíveis em intervalos de menos de 500 milhas.

O truque para obter números de longo alcance não é particularmente difícil com a tecnologia atual, disse Rawlinson. Quando se trata de obter um longo alcance ou apenas um alcance útil, a maneira mais fácil de fazer isso é apenas embalar mais baterias.

“Eu chamo isso de corrida estúpida”, disse Rawlinson. “Isso não é tecnologia.”

O maior problema desse método é que as baterias são muito caras e, mesmo com os preços baixos das baterias, ainda não são exatamente baratas. Em segundo lugar, as baterias adicionam peso significativo e ocupam espaço, o que significa que os veículos com maior alcance tendem a ser maiores e mais pesados ​​ou têm menos espaço interno. Próximo O GMC Hummer EV, por exemplo, bate a 9.000 libras

Aumentar a eficiência é uma forma de cortar essa conexão.

“Se eu conseguir 20% a mais de eficiência, posso usar outros 20% para uma certa quantidade de energia”, disse Rawlinson. “O corolário disso é que, ao contrário, posso percorrer a mesma distância com 20% menos bateria.”

Para o carro de projeto T21, Rawlinson prevê uma bateria pesando cerca de 275 libras que levaria o carro compacto a cerca de 150 milhas. Isso é muito menos distância de condução por carga do que a Lucid oferece, mas também vai custar muito menos.

As montadoras vêm aumentando a eficiência dos carros há décadas, não importa o que os mova. Dada a importância do driving range para os consumidores, a maioria das montadoras se concentra fortemente na eficiência energética de seus veículos elétricos. Mas poucos conseguiram superar a eficiência energética do antigo empregador de Rawinson, Tesla. Lucid parece ser uma exceção.

Uma maneira fácil de comparar a eficiência de veículos elétricos é usar o site FuelEconomy.gov da EPA da mesma forma que você vê a eficiência de um veículo movido a gasolina. O site irá mostrar o MPGe, ou milhas por galão equivalente, de qualquer veículo elétrico vendido nos Estados Unidos. Esta é uma medida de quão longe um carro vai viajar com uma quantidade de eletricidade igual à energia em um galão de gasolina.

A versão de 520 milhas do Lucid Air, o Air Dream R, tem um MPGe de 125. Surpreendentemente, não é a versão mais eficiente do Lucid Air. O Lucid Air Grand Touring tem um alcance de apenas 516 milhas, mas o MPGe é 131.

Embora o Tesla Model S Long Range seja muito impressionante em sua eficiência, ele ainda consome um pouco mais de energia do que o Lucid Air. Por outro lado, o Porsche Taycan Turbo é muito menos eficiente. Possui apenas MPGe 73.

A Tesla não respondeu a um pedido de comentário sobre a lacuna de eficiência.

O porta-voz da Porsche, Calvin Kim, observou que, assim como acontece com os carros Porsche movidos a gasolina, o foco está no desempenho geral, não na eficiência extrema. Além disso, ele disse, os proprietários de Taycan regularmente relatam intervalos de condução mais longos (indicando melhor eficiência) do que os testes oficiais da EPA mostram.

Os fatores que contribuem para a eficiência de um veículo elétrico incluem muitos dos mesmos fatores que afetam a eficiência de combustível dos veículos movidos a gasolina. Peso e aerodinâmica são muito importantes. Como pneus. O Lucid Air possui pneus de baixa resistência ao rolamento desenvolvidos pela Pirelli especificamente para o Lucid.

A Lucid também desenvolveu seus próprios motores elétricos compactos que, segundo a empresa, são os mais eficientes em termos de energia do mundo. Além disso, os carros usam um sistema elétrico de 900 volts, que é maior do que o sistema de alta potência de 800 volts usado no Porsche Taycan. A voltagem mais alta permite que a eletricidade flua mais facilmente pelos fios, para que o veículo possa usar mais energia sem a necessidade de cabos mais pesados ​​e grossos.

faça funcionar

Rawlson disse que a Lucid não fabricará o T21 porque é uma marca de carros de luxo e o T21 será apenas um modelo de luxo. Rawlinson está mais interessado em licenciar outras montadoras para a tecnologia por trás do T21. No entanto, isso não a torna terrivelmente atraente.

“Duvido que meus acionistas queiram que eu faça isso, porque é um péssimo modelo de negócios”, disse ele. “Você está fazendo um projeto T21, é tipo alto volume e baixa margem.”

Ele disse que outra empresa pode querer usar a tecnologia. Muitos fabricantes de automóveis operam em negócios de alto volume e baixa margem, fabricando mais carros baratos do que apenas alguns carros de luxo. Talvez alguém que está atrasado na mudança para carros elétricos possa usar a ajuda para entrar rapidamente no mercado com tecnologia avançada.

Enquanto isso, a Lucid começou a trabalhar em seus concorrentes Tesla Modelo 3 e Modelo Y, que Rawlinson chama de Plataforma 2. Esses veículos custarão cerca de US $ 45.000. Ele disse que é possível economizar mais custos.

“Estou lhe dizendo”, disse ele, “poderemos conseguir um carro de $ 20.000.”