A sonda japonesa pousou na superfície da Lua, mas foi prejudicada por um problema de energia que encerrou a missão

Um módulo de pouso robótico japonês pousou na superfície da Lua na sexta-feira, mas imediatamente sofreu algum tipo de falha de energia que impediu suas células solares de gerar a eletricidade necessária para mantê-lo vivo no hostil ambiente lunar.

Como resultado, disseram os gestores da missão, espera-se que o Lunar Exploration Intelligent Lander, ou SLIM, aparentemente intacto, esgote as suas baterias poucas horas após a aterragem, deixando-o incapacitado e incapaz de receber comandos ou transmitir telemetria e dados científicos para a Terra. .

Um conceito artístico do módulo lunar japonês SLIM. JAXA



Há esperança de que a sonda “acorde” em algum momento, presumindo que a espaçonave desça na direção errada e que o ângulo entre o Sol e as células solares melhore o suficiente ao longo do tempo para gerar energia suficiente, mas as autoridades disseram que isso será possível. não significa certo.

“O SLIM estava se comunicando com a estação terrestre e recebendo comandos da Terra com precisão e a espaçonave respondia a eles de maneira normal”, disse Hitoshi Kuninaka, diretor-geral da Agência Japonesa de Pesquisa Aeroespacial, ou JAXA, aos repórteres. Declarações traduzidas.

Clique aqui para ver a mídia relacionada. Clique para expandir



“No entanto, parece que as (células) solares não geram eletricidade neste momento. Como não podemos gerar eletricidade, o processo é feito usando baterias. … Estamos tentando (obter os dados armazenados) de volta à Terra, e estamos nos esforçando para maximizar o (retorno) científico.”

Ele disse que a bateria se esgotaria antes do fim do dia.

Apenas os Estados Unidos, a Rússia, a China e a Índia conseguiram pousar com sucesso naves espaciais na Lua. Três missões de desembarque com financiamento privado foram lançadas como empreendimentos comerciais, mas todas as três falharam.

Fim do módulo lunar Peregrino

nos últimos dias, O falcão peregrinoconstruído pela Astrobotic, com sede em Pittsburgh, ficou preso em uma órbita terrestre altamente elíptica depois que um mau funcionamento da válvula causou a ruptura do tanque de combustível. Pouco depois do lançamento 8 de janeiro. Os controladores de vôo da empresa orientaram a espaçonave a retornar à atmosfera da Terra, onde pegou fogo na tarde de quinta-feira.

Durante uma conferência de imprensa separada na sexta-feira, o CEO da Astrobotic, John Thornton, elogiou os controladores de vôo da empresa por conseguirem manter a espaçonave viva o maior tempo possível, ativar suas cargas científicas e disparar propulsores para redirecionar o veículo e coletar dados que serão realimentados para a nave espacial. . Projeto e operação do maior módulo lunar – Griffin – com lançamento previsto para o final deste ano.

“Convocaremos um conselho de revisão com vários especialistas de todo o setor para analisar atentamente este assunto e descobrir exatamente o que aconteceu”, disse Thornton. “Já estamos avaliando quais poderiam ser esses impactos para o programa Griffin para garantir que esse tipo de anomalia nunca mais aconteça.”

Ao mesmo tempo, acrescentou: “Também estamos garantindo que todos os sucessos da missão Peregrine sejam integrados ao programa Griffin para garantir que Griffin seja bem-sucedido. … Estou mais confiante agora do que nunca de que nossa próxima missão irá tenha sucesso e pousaremos na lua.”

Japão planeja pousar na Lua

O módulo lunar da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão foi construído para atingir dois objetivos principais: demonstrar um sistema de módulo de pouso de alta precisão capaz de guiar o veículo espacial para pousar dentro de 100 metros, ou aproximadamente o comprimento de um campo de futebol americano, de seu alvo planejado; E testando um design leve e inovador que permite que espaçonaves menores carreguem mais sensores e instrumentos.

Lander Inteligente de Exploração Lunar do Japão, ou SLIM. JAXA



Lançado Em 7 de setembro, do Centro Espacial Tanegashima, no sul do Japão, a espaçonave de 1.600 libras deslizou para uma órbita inicialmente elíptica ao redor dos pólos da lua no dia de Natal e mudou para uma órbita circular de 373 milhas de altura no início deste mês.

Na manhã de sexta-feira, horário dos EUA, a espaçonave SLIM iniciou sua descida final à superfície lunar de uma altitude de cerca de 14 quilômetros. A telemetria em tempo real mostrou o rover seguindo precisamente o caminho planejado, parando várias vezes ao longo do caminho para fotografar a superfície abaixo e comparar a visão com os mapas a bordo para garantir um pouso previsto de alta precisão.

As etapas finais da descida parecem estar ocorrendo sem problemas. O SLIM passou da orientação horizontal para a vertical com o tempo e caiu lentamente em direção à superfície. Foi programado para lançar dois pequenos veículos, conhecidos como LEV-1 e LEV-2, a poucos metros do pouso.

Espera-se que as pernas traseiras da sonda, projetadas para pousar em um declive, pousem primeiro. A espaçonave foi projetada para se inclinar ligeiramente para a frente, abaixando as patas dianteiras. A ideia era colocar a espaçonave em um terreno inclinado em uma orientação que maximizasse a geração de energia solar.

O módulo de pouso SLIM foi projetado para pousar em um declive, colocando primeiro as pernas traseiras e depois inclinando-o para abaixar as pernas dianteiras. JAXA



A telemetria indicou pouso às 10h20 EDT, cerca de 20 minutos após o início do pouso. Funcionários da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão não confirmaram imediatamente o recebimento da telemetria, levantando preocupações de que a espaçonave possa não ter sobrevivido ao pouso.

Mas a NASA Rede do Espaço Profundoque envia comandos e recebe dados de naves espaciais através do sistema solar, estava recebendo telemetria do SLIM ou de uma das pequenas naves – ou de ambas – uma hora após o pouso.

Na conferência de imprensa após a aterragem, os responsáveis ​​da JAXA confirmaram que os controladores de voo estavam a receber telemetria tanto do SLIM como do LEV-1, que foi concebido para enviar dados diretamente para a Terra. O LEV-2 retransmite os dados através do SLIM.

“Consideramos que LEV-1 e LEV-2 foram separados com sucesso e estamos fazendo um esforço para obter os dados neste momento”, disse Kuninaka.

Quanto ao SLIM, ele disse que os engenheiros suspeitavam que as células solares montadas na superfície superior da espaçonave foram danificadas durante o pouso, visto que outros sistemas estavam operando normalmente após o que ele descreveu como um pouso “suave”.

“A espaçonave foi capaz de nos transmitir telemetria (após o pouso), o que significa que a maior parte do equipamento da espaçonave está funcionando, e funcionando corretamente”, disse ele. “A altitude a partir da qual foi feita a aterragem foi de dez quilómetros. Portanto, se a aterragem não tivesse sido bem sucedida, teria havido uma velocidade (colisão) muito elevada. Aí a nave espacial perdeu completamente a sua função.

“Mas agora, ele ainda está nos enviando dados corretamente, o que significa que nosso objetivo original de pouso suave foi bem-sucedido.”

Mas ele disse que seria necessária uma extensa análise de dados para determinar a posição ou orientação da espaçonave na superfície, para descobrir o que aconteceu e para ver quão precisa foi realmente a aterrissagem.

mais