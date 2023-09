Penaghyll Beach vê policiais respondendo a pedidos de ação de emergência

Comissão de Trabalho apresentará proposta de ‘Soluções’ até 31 de dezembro

Anos de apelo às autoridades locais para que se mudassem e assumissem o controle É uma loucura na praia de Penang todo verão Vi (finalmente) um edital publicado no jornal estatal, o Diário da República.

O CCDR do Algarve (Comissão para a Integração e Desenvolvimento Regional) significa “integrar uma Força Tarefa Multidisciplinar com a tarefa de Estabelecer capacidade de carga humana e determinar condições de acesso para os fortes de Penang.

Isso ocorre depois de anos em que os moradores locais reclamaram de uma Uma verdadeira invasão turística Desde os “milagres” de Benaghil, essa peça tem sido aclamada continuamente em todos os meios de comunicação praticados no mundo virtual.

Benegil se tornou viral muito antes da pandemia. Nos anos seguintes, mesmo durante as restrições, a pressão sobre uma praia deslumbrante com uma caverna marítima igualmente deslumbrante ultrapassou os limites da sanidade.

As empresas que realizam viagens de lazer à caverna, com a determinação de levar o maior número possível de pessoas para lá e para cá durante o dia, se romperam: brigas/discussões – tudo em segundo plano. ‘Pequeno pedaço do ceu’ Isso foi roubado da imortalidade.

Relatos de cidadãos portugueses no passado apontaram para a pressão de autocaravanas / acampamentos na selva ilegais, que não hesitam em ‘ir à casa de banho’, independentemente do mato que serve a sua causa.

Ainda o Despacho do Governo em Diário da República Limites em torno deste desagrado

“O Cavernas de PenaghylLocalizada na Praia de Penagile no Concelho de Lagoa Uma das principais atrações turísticas do Algarve“, diz.

“Nos últimos anos, Estas cavernas naturais têm despertado o interesse de um número cada vez maior de pessoas A procura por mar levou a um aumento significativo do número de visitantes que permanecem na zona, especialmente durante o verão.

“Assim, nos termos do Despacho do Governo, é necessário definir o limite máximo de capacidade de carga humana nas Grutas de Benegil e regular o acesso às mesmas, tendo presente a necessidade de proteger e prevenir situações que possam pôr em perigo as pessoas. A segurança, especialmente tendo em conta o elevado nível de erosão na área, exige a definição de regras de utilização para reforçar a segurança dos visitantes.

“Por Despacho Conjunto dos Secretários de Estado da Defesa Nacional, Turismo, Comércio e Serviços, Marinha, Ambiente, Conservação da Natureza e Florestas, Administração Local e Ordenamento do Território e Pescas, foi criada uma task force multidisciplinar conhecida como “Task Force das Grutas do Penegil”, adiante designada por Task Force, procederá ao estabelecimento com o objectivo de estabelecer a capacidade e determinar as condições de acesso às Grutas de Penaghil:

a) Criar a capacidade de transporte de pessoas para acesso às Grutas de Benaghil, tendo em conta a sua sensibilidade e estabilidade e as condições de segurança a garantir às pessoas e bens;

b) definir as formas e condições de acesso às Grutas de Penaghil;

c) definir o tipo de embarcações autorizadas a aceder às Grutas de Penagill e a forma de proceder a esse acesso, ou seja, comprimento, boca, calado, capacidade máxima, tipo e função, velocidade e demais procedimentos a seguir pelas embarcações;

d) definir mecanismos de controlo de acesso às Grutas de Penaghil;

e) Avaliar, propor e desenvolver medidas para reforçar a segurança no acesso às Grutas de Penaghil;

f) avaliar, propor e desenvolver mecanismos de monitoramento e controle do cumprimento do limite de capacidade de carga humana estabelecido;

g) Avaliar a viabilidade de criação de uma tarifa única de acesso às Grutas de Benaghil.

«Composta por representantes de diversas entidades públicas e privadas com competência e intervenção nesta área, a task force será coordenada pela CCDR Algarve, que prestará o apoio logístico e administrativo necessário, e concluirá com uma apresentação dos seus resultados e proposta até 31 de dezembro de 2023.

Faroé, 30 de agosto de 2023”

Assim, o resultado final é claro: o tempo está a exigir a loucura das praias/grutas de Benegile – e o futuro tornar-se-á mais regulamentado e caro para todos aqueles dispostos a participar na perene “corrida” para ver esta maravilha natural.

Isto é suficiente para ‘salvar’ Benaghil? Muitos lhe dirão que esse ponto já passou.

