Camporta, conhecida pelos seus arrozais, fica a uma hora de carro de Lisboa

Mas foi superado por incorporadores de luxo com projetos aos trancos e barrancos

Clubes de praia sofisticados agora estão começando a substituir pontos de acesso locais acessíveis

Uma praia tranquila em Portugal, conhecida pelos seus campos de arroz, tornou-se rapidamente uma propriedade popular entre ricos investidores e celebridades americanos, ganhando o apelido de “Os Hamptons da Europa Ocidental”.

A Comporta, a uma hora de carro a oeste de Lisboa, é uma pequena cidade com areia branca, águas azul-turquesa e pitorescos edifícios caiados de branco e tradicionais ruas de paralelepípedos.

Graças ao seu cenário paradisíaco, a zona costeira foi ultrapassada por promotores de luxo e projetos florescentes atraíram todos, desde George Clooney e Madonna à Princesa Eugenie e ao seu marido Jack Brooksbank.

No entanto, os moradores locais estão alegadamente descontentes com os projectos multimilionários de resorts e residenciais previstos para a Comporta – a comunidade já conseguiu anular uma proposta de 121 milhões de dólares do grupo hoteleiro de luxo Aman.

O site do empreendimento de vilas de praia fechadas da JNCQUOI afirma que a propriedade se tornará “um dos destinos mais exclusivos da Europa”.

Espera-se que George Clooney e sua esposa Amal fiquem no exclusivo Costaterra Golf and Ocean Club.

Beata Baumgartner, de Munique, está a renovar um imóvel de três quartos na aldeia vizinha de Carvalhal. FT.com A nova multidão do jet-set ultrapassou os habitantes locais e agora as propriedades e os restaurantes são muito inacessíveis.

Ele explicou: “Cobrar 18 euros (19 dólares) por uma panela de lula frita ou 8 euros (8 dólares) por uma porção de arroz é demais. Os clubes de praia mudaram.

‘Existem agora moradias de 5 milhões de euros (5,4 milhões de dólares) ao lado de pessoas que vivem na pobreza – os meus vizinhos vivem numa casa de um quarto e cozinham na churrasqueira todas as noites.’

Continuando com a temática gastronómica, um dos novos restaurantes que abrem na Comporta é o Praia na Comporta.

Construída entre as dunas de areia, a casa de praia de aparência rústica e inspirada no esqui foi projetada por Philippe Starck, um dos moradores famosos de Kamporda, mas as vibrações boêmias não combinam com os preços boêmios.

Em vez de um site, o local lista seu cardápio via Instagram.

Pratos mais caros incluem caranguejo real com molho de manteiga por US$ 86 (€ 80), prato com tinta de lula e arroz de camarão escarlate por US$ 41 (€ 38) e um bife wagyu japonês premium de 300g por US$ 205 (€ 190).

Uma sobremesa com bolacha de chocolate, cateaux de caramelo, pudim e morangos macerados está disponível por 37€.

Os preços não são baratos no novo JNCQUOI Beach Club da Comporta, com um cachorro-quente de maionese de lagosta e trufas a partir de 42 dólares (39 euros) e uma entrada de cocktail de caranguejo a 48 dólares (45 euros).

Outra novidade na pitoresca orla marítima da Comporta neste verão é o JNCQUOI Beach Club, parte de um amplo empreendimento residencial ainda por concluir.

Descrito como “o local perfeito para saborear o melhor peixe fresco e marisco cozinhado com autenticidade e bom gosto”, o restaurante tem um ambiente arejado com mobiliário contemporâneo elegante e tectos altos.

Complementando o restaurante, há um bar de praia cabana e espreguiçadeiras, oferecendo o ar de Ibiza ou St Tropez.

Tal como na Praia na Comporta, os preços não são baratos no JNCQUOI, com um cachorro-quente de maionese de lagosta e trufas a custar 42 dólares (39 euros), uma entrada de cocktail de caranguejo a 48 dólares (45 euros) e uma batata frita de peixe escorpião com molho tártaro com preço principal. por $ 81 (€ 75).

Michael Haney, best-seller do New York Times e editor colaborador do site de viagens Air Mail, visitou Kamporda neste verão e viu Bria na Kamporda em sua segunda noite de abertura.

A peça sobre Um enclave exclusivo português, a sua nota final foi sobre os preços altíssimos do restaurante e o seu choque quando chegou a conta e duas garrafas de “um bom vinho local” recomendadas pelo servidor por 378 dólares (350 euros) cada.

Ele pensou: ‘Agora, não sou caipira. Eu vivo em Nova Iorque. Eu sei como o jogo é jogado. E deixe-me dizer do início: que vergonha por não perguntarmos antecipadamente quanto custa o vinho. Afinal, temos vergonha de confiar nele.

Consultando o servidor, Haney foi informado: ‘Você me pediu para recomendar algo. Foi isso que eu te dei.

O escritor concluiu: “Senti imediatamente como os nativos devem se sentir. Em meio à beleza de tirar o fôlego, você terá que lidar com um cara perfeito para Nikki Beach.

O crescimento da Comporta continuará, com muitos especialistas em viagens aconselhando as pessoas a irem agora, antes que o preço esteja totalmente esgotado.

A maior parte da área foi comprada na década de 1950 pela família Espírito Santo, fundadores do que já foi o principal grupo bancário de Portugal, mas há décadas que vendem o terreno a promotores.

O site do empreendimento de vilas de praia fechadas da JNCQUOI afirma que a propriedade se tornará “um dos destinos mais exclusivos da Europa” quando concluída, onde “pessoas com ideias semelhantes podem se conectar”.

‘Curandeiro Espacial e Consultor de Equilíbrio Energético’ Alberto Amura foi contratado para ajudar no projeto para garantir que a elite fique em casa.

De acordo com uma descrição que descreve o seu papel, ela ajuda a “facilitar e equilibrar o fluxo de energias vitais subtis benéficas num ambiente, criando um ambiente harmonioso e auspicioso”.

O Atlantic Club é outra propriedade de luxo em obras com 21 terrenos, enquanto George Clooney e sua esposa Amal estão de olho no exclusivo Costaterra Golf and Ocean Club.

Clooney teria sido apresentado à oportunidade de investimento pelo colega magnata da tequila Mike Meltman.

A dupla se uniu para lançar a empresa de tequila Casamigos em 2013 e a vendeu quatro anos depois por US$ 1 bilhão.

Meltman, CEO da Discovery Land, comprou 722 acres de terra em Comborta em 2019 com um investimento inicial de 551 milhões de dólares.

Longe das multidões, os arrozais de Kamporda podem ser vistos ao longe

Tendo já supervisionado a construção de 24 comunidades residenciais de golfe de luxo em todo o mundo, ele criou agora a comunidade de resorts de luxo CostaTerra Golf e Ocean Club.

Algumas das comodidades incluem um centro de bem-estar, centro equestre, vila comunitária, campo de golfe de 18 estrelas, 146 casas unifamiliares e 29 condomínios de propriedade de clubes.

Os Clooneys estão sem dúvida tranquilizados pelas credenciais verdes reivindicadas pela propriedade para a qual pretendem se mudar.

Segundo o site CostaTerra, é uma “comunidade próspera e um ecossistema próspero comprometido com os valores do desenvolvimento sustentável”. Descreve-o como “a fuga privada da sua família na Europa” para potenciais compradores.

No entanto, os Clooneys não querem uma das vilas de luxo “prontas para uso” da propriedade, mas querem assumir o projeto de sua própria propriedade.

Os preços dos imóveis em Kamporda aumentaram em linha com a sua popularidade, disse o banqueiro londrino Don Dalton – que comprou com o marido uma casa não urbanizada de três quartos no elegante complexo de resort Spadia Kamporda em 2019. FT.com: ‘A infraestrutura ainda tem alguns caminhos a percorrer.

“Mas novos restaurantes estão abrindo e isso protege as pessoas. Os preços dos imóveis enlouqueceram. Vilas como a nossa estão sendo vendidas por três vezes mais do que pagamos.

De acordo com Vasco Cunha Mendes, da incorporadora Eurosuez, as propriedades de revenda no empreendimento de Dalton foram vendidas recentemente por valores entre US$ 1,9 milhão e US$ 2 milhões.

O FT.com observa que os registos do Sistema de Informação Residencial, que rastreia as transações imobiliárias em Portugal, viram o número de casas aumentar de 27 em 2020 para 104 em 2022.

Também mostra que os números apoiam as afirmações de Dalton, com o preço médio de uma nova propriedade na área a atingir os 2.887 dólares por metro quadrado em 2020, em oposição aos 7.634 dólares em 2022.