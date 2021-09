Aly Raisman: Agente do FBI minimizou o abuso de Nassar e o pressionou a fazer um acordo

Aly Raisman disse na quinta-feira que um agente do FBI falou com ela sobre a desgraça do passado Ginástica americana O médico da equipe Larry Nassar minimizou o abuso que ela recebeu quando falou sobre isso.

Raisman apareceu no programa “Today” da NBC e foi convidado a entrar em mais detalhes sobre o que o agente do FBI em questão fez para fazê-la sentir que seu choque “não foi tão ruim”. Ela disse que o agente, quando era “apropriado” para ele, viajou para Boston para “pressioná-la” a aceitar o acordo de Nassar.

Ela também disse que Steve Penny, ex-presidente e CEO da USA Gymnastics, estava tentando evitar que as acusações vazassem para fora da organização.

“Desde o início, quando eu estava relatando meu abuso a Steve Penny … Desde o início, Steve Penny continuou dizendo a mim e à minha mãe que o mais importante era manter as coisas em segredo. E o mais importante era dar a McKayla Maroney algum espaço para respirar tentando ter certeza de que não falávamos sobre isso. Sua maior preocupação parecia ser que isso não fosse revelado. Nunca foi “Como você se sente, o que podemos fazer para ajudá-lo?” “disse Raisman.

Ela disse que, quando perguntei a Penny se Nassar estaria em um encontro específico, ela estava mais preocupada com a assinatura do contrato de viagem.

“Não havia absolutamente nenhuma preocupação com o que estávamos fazendo”, disse Raisman.

Ela disse que se sentiu pressionada a dar uma entrevista na sede do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, embora não se sentisse à vontade para fazê-lo. Ela disse que quando fez a entrevista não sentiu nenhum apoio.

Simone Biles detalha como o abuso de Nassar afetou as Olimpíadas de Tóquio: ‘Eu nunca deveria ser deixada sozinha’

“Não me senti apoiado quando estava entrando em detalhes gráficos sobre meu abuso, o que era óbvio … o agente apenas continuou a minimizar meu abuso e me disse que não achava que isso fosse um grande problema e que talvez eu devesse largue o caso. ” “E quando foi conveniente para o agente do FBI, ele voou para Boston, embora eu pedisse para fazer minha entrevista original com minha mãe lá. Quando lhe convinha e ele queria me convencer a concordar com o acordo de Nassar ou me pressionar a aceitar o de Nassar. negócio, combinava com ele. Ele achava que valia a pena viajar para Boston. Não foi uma boa experiência. “

Raisman agradeceu aos senadores por seu apoio na quarta-feira, quando ela e outros colegas da equipe olímpica, incluindo McKella Maroney e Simone Biles, falaram perante o Comitê Judiciário do Senado sobre a investigação fracassada do FBI sobre o abuso de Nassar.

Ela disse que era decepcionante que o Departamento de Justiça não estivesse presente e pediu uma investigação independente sobre o motivo pelo qual o FBI demitiu um agente que supostamente não seguiu o conselho de Nassar sobre abusos. O inspetor-geral Michael Horowitz confirmou que há dois agentes do FBI cujo comportamento foi encaminhado para uma investigação criminal, mas até agora nenhum processo foi realizado.

“Os senadores parecem muito nos apoiar e nos apoiar, e somos muito gratos a ele, e minha pergunta a eles se eles poderiam nos ajudar e se eles poderiam fazer essas investigações para nós, porque temos pedido isso há anos e até nós entendemos isso … como por que esse cara se aposentou. O quê? Que o FBI se sentiu tão mal que teve que deixá-los ir? Por que eles estão saindo pela porta dos fundos, assim como tantos outros que você fez? ” Raisman perguntou.

Diretor do FBI Christopher Wray negou seu conhecimento E o motivo para não ajuizar processos-crime, dizendo que se trata de uma “decisão do Ministério da Justiça”.

Seguindo em frente, Ray disse que ele e sua equipe de liderança estão determinados a garantir que, com as medidas tomadas em resposta a este caso, os membros do FBI “aprenderão com isso para que não aconteça” novamente.