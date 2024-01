Escândalo dos Correios: o presidente Henry Staunton teve que sair porque 'não estava trabalhando' – Badenoch

Por Harrison Jones

28 de janeiro de 2024, 11h16 GMT Atualizado há 31 minutos

Comente a foto, Henry Staunton é Postmaster General desde dezembro de 2022

O Postmaster General foi demitido porque “não estava trabalhando”, diz o Secretário de Negócios.

Kemi Badenoch disse à BBC que a saída de Henry Staunton foi mais do que apenas o escândalo Horizon, após a indignação pública com as condenações injustas de sub-postmasters.

Badenoch disse que o demitiu após preocupações com a gestão dos Correios e “todo o modelo de negócios”.

O Partido Trabalhista apelou ao governo para fornecer razões mais específicas para a sua decisão.

Staunton deixou o cargo no sábado. A BBC o contatou para comentar.

Os Correios disseram que Badenoch pediu a Staunton que fosse.

Aparecendo no domingo no The Laura Kuenssberg Show, Badenoch disse que era muito difícil alguém ser convidado a renunciar.

Mas ela continuou: “Decidi, à luz de todas as dificuldades que os Correios enfrentavam, que não se tratava apenas do Horizon, tratava-se de todo o modelo de negócio, de como fazê-lo funcionar, e que precisávamos de alguém que pudesse presidir um conselho que poderia fazer isso.” Para lidar com esses assuntos de forma eficaz.”

Ela explicou que uma de suas prioridades era administrar os correios. “Foi aí que minha decisão de que precisávamos de um novo chefe para a organização foi importante”, disse ela. “Mas não foi bem-sucedida”.

Badenoch acrescentou que havia “várias divergências” dentro do conselho, “e quando olhei para elas pensei que era necessária uma mudança na equipe”.

Ela se recusou a descartar novas mudanças na equipe ao aparecer no Sky's Sunday Morning com Trevor Phillips e citou “dificuldades” com outros membros do conselho.

No domingo, ela e Laura Kuenssberg recusaram-se a estabelecer um prazo para a compensação integral das pessoas afetadas – ecoando a posição do primeiro-ministro Rishi Sunak. Mas a Sra. Badenoch prometeu que “não podemos avançar mais rápido do que já o fizemos”.

“Estabelecer um prazo não é a prioridade”, acrescentou.

“Conseguir o dinheiro, obter uma compensação justa e organizar o funcionamento dos correios é o aspecto crucial.”

Isso ocorre no momento em que os Correios se recuperam das consequências do escândalo Horizon, que foi descrito como o maior erro judiciário da história do Reino Unido.

Mais de 700 subpostmasters e subpostmasters foram processados ​​entre 1999 e 2015, depois de o software de contabilidade Horizon defeituoso ter feito parecer que faltava dinheiro nas suas lojas.

Muitas das pessoas afetadas ficaram financeiramente devastadas.

Staunton foi nomeado Postmaster General em dezembro de 2022.

Como parte da função, que foi anunciada com um salário de até £ 150.000, ele foi encarregado de liderar o conselho e trabalhar para corrigir os erros da disputa da Horizon.

Antes disso, atuou em conselhos de empresas que vão da ITV à WH Smith.

Um porta-voz dos Correios disse: “Na tarde de sábado, os Correios foram informados de que o Ministro de Negócios e Comércio havia pedido a Henry Staunton que deixasse o cargo de Master Postmaster.

“O governo nos informou que nomeará um presidente interino em breve.”

Também aparecendo no domingo com Laura Kuenssberg, o secretário de negócios paralelo do Partido Trabalhista descreveu a decisão do governo de pedir a saída de Staunton como “completamente extraordinária”.

Jonathan Reynolds disse: “O governo precisa nos dizer por que aparentemente tomou esta decisão ontem”.

“A pessoa que foi não estava lá durante o escândalo, então deve haver razões específicas pelas quais eles não confiam que essa pessoa continue.”

Figuras importantes dos Correios e da empresa de tecnologia Fujitsu, que desenvolveu o Horizon, estão enfrentando questionamentos em um inquérito público sobre o que aconteceu.

O deputado conservador James Arbuthnot, que fez campanha em nome dos subprofessores, disse à BBC que ficou surpreso com o fato de Staunton estar deixando o cargo.

Ele disse que a saída foi uma oportunidade para mudar a cultura e a gestão da organização.

Alguns colegas activistas acusaram a liderança dos Correios de ser demasiado lenta no fornecimento de compensações e apressada na distribuição de bónus aos gestores de topo.

Esperam que a nomeação de um novo presidente sinalize o início de mudanças mais generalizadas.

