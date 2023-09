Um astronauta da NASA finalmente passará um ano inteiro no espaço – Ars Technica

Onze dias antes do Natal do ano passado, um pequeno meteorito atingiu a espaçonave Soyuz acoplada à Estação Espacial Internacional. Isso rompeu o sistema de refrigeração do carro, criando um jato dramático de líquido refrigerante durante horas no espaço antes que não restasse mais nada.

Antes deste ataque acidental, o astronauta da NASA Frank Rubio planejava voltar para casa nas férias de primavera de 2023 para ver sua esposa, Deborah, e quatro filhos. Para seu primeiro voo espacial, seis meses no espaço foram suficientes para o ex-piloto de helicóptero e cirurgião de voo.

Mas, eventualmente, engenheiros russos e americanos decidiram que a nave espacial Soyuz que ele e dois tripulantes russos – os cosmonautas Sergei Prokopyev e Dmitry Petlin – transportaram para a estação espacial poderia não ser segura para a viagem de regresso a casa. A temperatura da cabine da tripulação provavelmente aumentaria. Assim, a espaçonave danificada voou para casa sem ninguém a bordo, e uma espaçonave Soyuz substituta voou de forma independente para a estação.

Desafio inesperado

Esse veículo, Soyuz MS-23, estava programado para transportar três tripulantes até a estação. Mas como estava vazio, coube a Rubio e aos russos completar a missão que os ocupantes originais da Soyuz MS-23 estavam programados para cumprir. Assim, Rubio foi informado de que não teria que viajar de avião, mas sim duas vezes, a cada seis meses.

“Foi inesperado”, disse Rubio na quarta-feira a bordo da estação espacial. “De certa forma, este tem sido um desafio incrível.”

Por causa do vazamento da Soyuz, Rubio é agora o astronauta da NASA com o maior período contínuo de tempo no espaço. Na última segunda-feira, ele quebrou o recorde de 355 dias estabelecido por Mark Vande Heij em 2021 e 2022 e, quando chegar no final deste mês, Rubio terá passado 371 dias no espaço.

Durante uma videochamada com o administrador da NASA, Bill Nelson, e a vice-administradora Pam Milroy, Rubio disse que perdeu alguns momentos importantes durante o verão de 2023, incluindo a formatura da faculdade e a ida de seu filho para West Point. No entanto, ele disse que gostou do tempo extra no espaço.

Rubio e os seus colegas russos estão no espaço há tanto tempo que viveram e trabalharam ao lado de 28 colegas de diferentes países, incluindo Itália, Japão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Cinco missões diferentes da Crew Dragon visitaram a estação espacial durante o mandato de Rubio – Crew 4, Crew 5, Crew 6 e Crew 7, bem como a missão especial Axiom 2.

“Só ter essa diversidade aqui foi uma sensação única”, disse Rubio.

Manter a saúde do seu corpo

Rubio, um cirurgião de vôo que obteve seu doutorado em medicina pela Uniformed Services University of the Health Sciences, disse que trabalhou duro para se manter em forma no espaço. Sua rotina de exercícios consiste em cerca de 75 minutos por dia em uma máquina de resistência, que imita atividades de levantamento de peso, para manter a densidade óssea. Além disso, ele passa de 30 a 45 minutos por dia em uma bicicleta ergométrica ou esteira para atividades cardiovasculares.

Rubio conhece o esforço de que passar muito tempo na microgravidade pode desgastar os ossos humanos, a força muscular e outras partes do corpo humano que evoluíram ao longo de centenas de milhões de anos para viver na gravidade da Terra. “Como médico, estou muito animado para ver como meu corpo ficará quando eu voltar”, disse Rubio.

Antes da ligação, Nelson elogiou Rubio por assumir voluntariamente a tarefa de um ano.

“Trabalhar e viver na Estação Espacial Internacional é uma oportunidade única, mas não há dúvida de que também exige sacrifícios, especialmente tempo longe de amigos e familiares”, disse Nelson a Ars. “Frank lidou com o atraso inesperado em seu retorno com gentileza e profissionalismo. Estamos gratos pela excelente ciência que ele fez durante sua estadia recorde e mal podemos esperar para recebê-lo em casa em duas semanas.”

NASA diz Dados de missões como a de Rubio ajudarão a agência espacial a planejar missões de longa duração além da órbita baixa da Terra. Rubio (47 anos), que ingressou na NASA em 2017, pode estar entre os astronautas que pilotam um deles.