TL;DR: Se seus e-mails de trabalho se tornaram uma confusão alfabética de abreviações confusas, você não está sozinho.

FWIW, se o WOM não fizer de você uma PME em termos, peça ao WIIFM e talvez ao WFH para fazerem uma oferta.

Ou, em inglês simples: se vale a pena, se o boca a boca não faz de você um especialista no assunto, pergunte “o que isso traz para mim” e talvez trabalhe em casa para esclarecer.

TL;DR significa “muito tempo, não li”, mas também passou a se referir ao resumo de um texto para quem não pode se comprometer a lê-lo na íntegra.

Mas não se preocupe se você for enganado por todos os atalhos, pois uma nova pesquisa com 2.000 funcionários de escritório descobriu que um em cada cinco não reconheceu nenhum dos atalhos que lhes foram apresentados.

Para sua informação, essas são as abreviações confusas que você pode aprender o mais rápido possível se quiser se conectar com a geração mais jovem no trabalho

Talvez, previsivelmente, os baby boomers mais velhos tenham ficado confusos com as formas curtas. Talvez ainda mais surpreendente seja o facto de os trabalhadores mais jovens da Geração Z estarem tão no escuro como as pessoas com mais de 55 anos.

Cerca de um quarto dos jovens entre os 18 e os 24 anos não consegue compreender os termos, tal como o grupo etário dos 55 aos 64 anos. Entretanto, apenas 15% das pessoas com idades compreendidas entre os 35 e os 44 anos estavam confusas, em comparação com 41% das pessoas com mais de 65 anos.

A abreviatura mais conhecida era W/C, que significa “início da semana”, enquanto as duas menos compreendidas eram WIIFM e NRN, que apenas três por cento das pessoas conseguiam decifrar.

A pesquisa foi conduzida pelo fornecedor de escritórios flexíveis Landmark.

as respostas Em vez disso, trabalhe nas férias. DND Não perturbe. Al-Balqa Applied University Negócios como sempre. Fim de semana EOW. TL;DR é muito longo; Eu não li. G2G está pronto para uso. Dê lances duas vezes ao dia (duas vezes ao dia) ou divida. O trabalho está em andamento no WIP. Vamos sair mais cedo hoje. NRN Não há necessidade de responder. WIIFM o que isso traz para mim. B2B voltando. Pagamento único OTP

“Muitas vezes ouvimos e vemos siglas usadas em todo o local de trabalho, mas o uso e o significado subjacente das siglas podem variar entre escritórios, espaços de trabalho, indústrias e até mesmo departamentos”, disse Sam Mardon, diretor de atendimento ao cliente da empresa. “Para a palavra nerds entre nós , as siglas podem simplificar e acelerar as conversas e a comunicação.” Com colegas.

“No entanto, outros podem encontrar-se rodeados de terminologia desconhecida, o que pode inadvertidamente causar confusão ou mal-entendidos.”

Mais de metade dos inquiridos pensavam que os atalhos podiam, por vezes, causar confusão, enquanto quase um quarto sentia que eram uma perda de tempo e 10% achavam que faziam com que algumas pessoas se sentissem excluídas. Apenas um em cada dez considerou que uma linguagem comum fortaleceu o espírito de equipa.

Então, você conhece bem suas siglas? Faça o teste do The Mail on Sunday para descobrir…