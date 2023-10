Jogadores Solo de Pokémon Go criticam Shadow Lugia Raids como “completamente inúteis”.

Jogadores solo que gostam de Pokémon Go expressaram sua frustração com os recentes ataques de Shadow Lugia, chamando-os de “completamente sem sentido”.

O evento de aquisição do Team Go Rocket do Pokémon Go em outubro de 2023 está em pleno andamento, o que significa que os jogadores podem desafiar o time do mal por uma chance de capturar Shadow Regigigas e Shadow Lugia.

Shadow Lugia, especificamente, aparecerá como um Shadow Raid de 5 estrelas, o que significa que os treinadores que quiserem desafiá-la terão que encontrar um Raid próximo pessoalmente com outros jogadores.

O artigo continua após o anúncio

Infelizmente, parece que os fãs de Pokémon Go nas áreas rurais não estão tendo muita sorte com o Raid de Shadow Lugia, com alguns fãs chamando-o de “completamente inútil” graças à falta de pessoas aparecendo para enfrentá-lo.

O artigo continua após o anúncio

Jogadores solo de Pokémon Go em áreas rurais estão sofrendo com o ataque Shadow Lugia

a correspondência No Pokémon Go com.subreddit Ele ganhou força entre uma seção da comunidade depois que um jogador compartilhou sua má sorte em encontrar outros jogadores para enfrentar o ataque Shadow Lugia.

“Como um jogador solo pode capturar Shadow Lugia quando todos os ataques parecem ser apenas locais?”, Perguntou o OP a outro fã.

Assine nosso boletim informativo para receber as atualizações mais recentes sobre eSports, jogos e muito mais.

O artigo continua após o anúncio

Muitos outros jogadores pareciam compartilhar os problemas do treinador, pois também notaram a dificuldade de fazer um ataque Shadow Lugia, muito menos de capturá-lo.

“Sim, não faz sentido nenhum. Eu moro em uma área tranquila onde quase ninguém brinca. Então, você nunca será capaz de reunir 5 pessoas no mesmo parque/área para fazer um shadow raid. Fui para a cidade esta manhã esperando que houvesse alguns participantes do ataque “Lugia. Nem uma única pessoa.” disse um fã.

O artigo continua após o anúncio

O artigo continua após o anúncio

Outro treinador apontou que mesmo com treinadores suficientes para iniciar um ataque, ainda era muito difícil capturar Shadow Lugia.

“O problema é que Lugia é tão volátil que a maioria dos jogadores terá dificuldade para vencer, já que o grupo médio de treinadores precisa ter 8+ para ter chance de vencê-lo.”

A recepção de Shadow Raid foi um sucesso ou um fracasso entre os fãs, e está claro que muitos treinadores estão mais uma vez lutando com Shadow Lugia.