Squishmallow está lançando seu primeiro calendário do Advento com 24 brinquedos de pelúcia neste feriado

Os calendários do Advento são muito populares durante os feriados e, este ano, o Squishmallow lançou o seu próprio.

A adorável pelúcia para cama lançou Squishville, um calendário de feriados contendo 24 itens surpresa para o mês de dezembro.

Cada peça mede cinco centímetros de tamanho e vem com acessórios exclusivos que não podem ser comprados em nenhum outro lugar, desde listras de bengala até suéteres festivos.

O conjunto vem com personagens únicos, incluindo Winston, a Coruja, Luna, o Pinguim, Cam, o Gato, Fifi, a Raposa e Carol, a Árvore de Natal.

O calendário também vem com um Pop Off Card que pode ser usado para criar cenas festivas para brincar com novos amigos molengas. Conjuntos de pelúcia, brinquedos e displays também estão entre os brinquedos Squishville incluídos.

Temporada de férias: A Sephora oferece quatro calendários do Advento contendo itens essenciais de beleza

“Brinque com seu novo amigo Squishville diariamente e coloque-o ao redor da ‘árvore’ ou mantenha-o aconchegante perto da ‘lareira’ com o cartão destacável com tema natalino”, diz a descrição do conjunto.

O custo do produto varia em diferentes sites e preços $ 121,99 na Amazon E $ 169,99 no Walmart.

Se a temporada de férias de inverno estiver muito longe para você, Squishmallows tem pelúcia para a temporada assustadora.

Com o Halloween se aproximando rapidamente, pensamos que seria um ótimo momento para explorar alguns dos melhores squishmallows com tema de Halloween disponíveis online para lhe fazer companhia fofa e fofinha. Eles são assustadores e adoráveis!

Economias assustadoras: 23 empresas que oferecem descontos de Halloween em DoorDash, Red Lobster, Chipotle e muito mais

O que é um squishmallow?

Semelhante aos Beanie Babies, os Squishmallows são brinquedos de pelúcia fofinhos que têm seu próprio nome e uma biografia exclusiva. O design compacto e macio dos brinquedos os torna perfeitos para crianças pequenas. Eles vêm em vários formatos e tamanhos, de 5 a 24 polegadas, e muitos são baseados em personagens da cultura pop como Baby Yoda ou Chewbacca.