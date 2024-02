O CEO do Spotify, Daniel Ek, diz aos investidores que as regras DMA da Apple são uma ‘farsa’, mas diz que há ‘vitórias futuras’ também

Créditos da imagem: Tobias Schwarz/AFP/Getty Images

Não é de surpreender que o Spotify, um importante crítico da Apple, tenha se manifestado depois que a Apple anunciou como cumpriria a nova regulamentação da União Europeia, a Lei de Mercados Digitais, ou DMA, chamando o plano da Apple de “extorsão” e uma “farsa completa e completa”. Mas em uma teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre de 2023 com investidores, o CEO do Spotify, Daniel Ek, adotou um tom mais discreto em relação à nova lei, dizendo que não havia nenhuma desvantagem real em seus negócios, do ponto de vista do investidor, já que as empresas poderiam permanecer em seus termos atuais. . Na verdade, existem “potenciais vitórias futuras que poderão ser muito significativas”.

O streamer é um dos muitos críticos da nova lei, juntando-se a outros como a Epic Games, Mozilla E Microsoft O que levantou preocupações sobre a implementação da Apple.

Embora a Apple cumpra a letra da lei – o que obriga a Apple a abrir o seu ecossistema de aplicações a novas lojas de aplicações e outros mecanismos de pagamento – certamente não está a cumprir o espírito da lei, que se destina a promover mais concorrência. Em vez disso, os novos termos complexos da Apple incluem uma nova Taxa de Tecnologia Central, que exige que os desenvolvedores paguem 0,50 euros por cada primeira instalação anual acima do limite de 1 milhão, independentemente do seu canal de distribuição. Também será cobrada uma comissão sobre bens e serviços digitais feitos no site do desenvolvedor no prazo de sete dias após o usuário clicar em um link no aplicativo para compras externas.

Ek criticou imediatamente a Apple nas redes sociais depois que seus termos foram anunciados, chamando a solução da Apple de “masterclass em distorção” e alertando que o Spotify “não pode arcar com essas taxas” se quiser “ser uma empresa lucrativa”.

Falando aos investidores na teleconferência de resultados trimestrais, ele reiterou essa posição, dizendo que a solução da Apple era uma “farsa” que nenhum desenvolvedor razoável gostaria de escolher. No entanto, ele minimizou qualquer impacto negativo que as regras da Apple possam ter nos negócios ou receitas do Spotify.

“Eu sei que inicialmente houve algumas dúvidas sobre se isso era ou não uma desvantagem para o Spotify. Não acho que seja esse o caso. Então, você sabe, ainda temos a capacidade de aderir aos termos antigos e continuar a operar, ” Ek disse. “Como estamos atualmente.” Em outras palavras, nada mudará para o Spotify no curto prazo com a entrada em vigor da nova lei.

Além disso, o CEO sugeriu que alguns aspectos positivos poderiam emergir do novo cenário competitivo, acrescentando que existem “aspectos futuros” das novas regras que poderiam ser “muito importantes”. A empresa já havia sugerido seus planos Em uma postagem de blog, dizendo que o DMA permitirá coisas como superfãs clubes e lojas de aplicativos alternativas, e dará aos criadores a capacidade de baixar o aplicativo Spotify for Artists e o aplicativo Spotify for Podcasters diretamente de seu site. (Foi isso A primeira vez que o Spotify mencionou Superfan ClubsNa realidade.)

Além disso, a empresa disse anteriormente que as regras flexibilizadas significarão que ela poderá se comunicar com os clientes em seu aplicativo sobre “novos produtos à venda, promoções, superfã-clubes e eventos futuros, inclusive quando itens como audiolivros estiverem à venda”. Postagem do blog lida.

Ek novamente confirmou que esse era o caso, dizendo aos investidores que os fã-clubes estavam entre as coisas que o Spotify poderia aproveitar para permitir as novas regras, algo que não poderia ter sido feito antes, porque isso tornaria todo o Spotify não lucrativo. Além dos fã-clubes, o CEO também sugeriu que, com as regulamentações certas, o Spotify poderia aproveitar suas compras no aplicativo para coisas como compras de audiolivros ou aumento do horário de funcionamento — coisas que poderiam fazer “muito sentido” para a receita do Spotify. , já que atualmente tem que dividir 30% disso com a Apple.

Hoje, o Spotify ainda está lutando para obter lucro, e é por isso que deseja manter o máximo de receita possível dentro do aplicativo. No último trimestre, obteve um lucro raro de 32 milhões de euros, mas conseguiu este trimestre Uma perda de 70 milhões de euros – Embora seja inferior aos 270 milhões de euros de há um ano.

“Algumas dessas coisas mais inovadoras que gostaríamos de fazer, atualmente estamos limitados no ecossistema iOS”, disse ele. “Obviamente, a minha esperança continua alta de que a Comissão Europeia tome medidas e permita que isso aconteça”, disse ele, aparentemente referindo-se à implementação da lei em 7 de março e à possibilidade de a Comissão forçar a Apple a rever as suas alterações. . Ele observou que então seria “muito maior para o ecossistema, tanto para consumidores quanto para criadores”.

Atualizado em 06/02/24, 14h45 horário do leste dos EUAA Apple enviou uma declaração por e-mail em resposta aos comentários de Ek (veja abaixo). A empresa também destacou que o Spotify não paga nada à Apple e pode continuar a fazê-lo, mesmo sob o plano de conformidade DMA da Apple.