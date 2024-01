Países apresentam queixa às Nações Unidas sobre a derrubada de um Boeing 737-800 pelo Irã em 2020 | Notícias da aviação

Canadá, Suécia, Reino Unido e Ucrânia apresentaram uma queixa à Agência de Aviação Civil das Nações Unidas contra o Irão por ter abatido um avião de passageiros em 2020, matando 176 pessoas.

Os quatro países, cujos cidadãos estavam a bordo do voo da Ukraine International Airlines, acusaram Teerão de “usar armas contra uma aeronave civil enquanto esta estava em voo, em violação das suas obrigações legais internacionais”.

O Boeing 737-800 foi abatido pouco depois da descolagem de Teerão, em 8 de janeiro de 2020, no meio de tensões crescentes com os Estados Unidos após o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani.

Três dias depois, o Irão admitiu que a sua Guarda Revolucionária disparou dois mísseis contra o avião, que se dirigia para Kiev, por engano.

Os quatro países afirmaram ter aberto “procedimentos de resolução de litígios” com a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) das Nações Unidas em Montreal.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, que participou de um serviço memorial em Ontário por ocasião do quarto aniversário da tragédia, disse que a medida foi “um passo importante em nosso compromisso de garantir que as famílias das vítimas afetadas por esta tragédia recebam a justiça que merecem”. ” desastre.

Os países já entraram com uma ação perante o Tribunal Internacional de Justiça de Haia, exigindo uma indemnização do Irão para as famílias das vítimas.

Eles disseram que o Irã “falhou em conduzir uma investigação e julgamento criminal imparcial, transparente e justo, de acordo com o direito internacional”.

Em Abril do ano passado, um tribunal iraniano emitiu decisões prejudiciais sobre 10 pessoas não identificadas acusadas de envolvimento no incidente, incluindo o operador do sistema de defesa aérea.

O Irão também estabeleceu uma indemnização de 150 mil dólares para cada uma das famílias das vítimas e disse que começaria a fazer pagamentos em 2022.

Teerã rejeitou as alegações de que não estava cooperando ou comprometido com a transparência e acusou os quatro governos de tentarem “politizar” a questão.

Apresentou o seu próprio caso perante o Tribunal Internacional de Justiça, acusando o Canadá de violar as suas “obrigações internacionais” ao permitir que as pessoas solicitassem indemnizações civis contra Teerão.