O Hezbollah diz que seu líder foi morto em um ataque no Líbano: desenvolvimentos na guerra entre Israel e o Hamas

O Hezbollah disse na segunda-feira que um dos seus líderes foi morto num ataque no sul do Líbano, aumentando o receio de que a guerra de Israel contra o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) em Gaza possa transformar-se numa guerra regional mais ampla.

O assassinato do comandante, que o Hezbollah identificou como Wissam Hassan al-Tawil, ocorreu quando o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, visitou forças perto da fronteira com o Líbano e prometeu que Israel “fará tudo ao seu alcance para restaurar a segurança no norte”, segundo ao que a Reuters informou. “. biblioteca.

O Hezbollah, com sede no Líbano, e Israel trocaram tiros intensos e mortíferos através da fronteira desde que a guerra entre Israel e o Hamas começou, há três meses, provocando alertas israelitas de uma guerra em grande escala. Há seis dias, um ataque aéreo em Beirute – atribuído a Israel, como o de segunda-feira – matou um alto funcionário do Hamas que servia de ligação com o Hezbollah e o patrono comum dos grupos, o Irão.

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, visitará esta semana líderes no Médio Oriente numa viagem que visa evitar que os combates se expandam para outras frentes.

Um oficial de segurança libanês, que falou sob condição de anonimato devido à delicadeza do assunto, disse que Tawil era comandante da unidade Radwan do Hezbollah, que Israel diz ter como objetivo se infiltrar na fronteira norte. A autoridade disse que Tawil foi morto em um ataque israelense a Khirbet Selm, uma vila no sul do Líbano, a cerca de 14 quilômetros da fronteira israelense.

O exército israelense não comentou diretamente o ataque. Afirmou num comunicado que um avião de combate israelita realizou “uma série de ataques” que atingiram uma instalação militar do Hezbollah, sem fornecer mais detalhes.

O papel de Tawil no Hezbollah não ficou imediatamente claro. Mas, numa aparente tentativa de assinalar a sua antiguidade, o Al-Manar, um canal libanês propriedade do Hezbollah, e meios de comunicação controlados pela Guarda Revolucionária Iraniana, publicaram fotos dele ao lado de vários altos funcionários do Hezbollah, incluindo também o líder do grupo, Hassan Nasrallah. como… O caso de Qassem Soleimani, o general iraniano que foi morto em um ataque de drone dos EUA em 2020.

Um dia antes, o exército israelita disse que tinha matado pelo menos sete membros do Hezbollah em ataques destinados a destruir a unidade Radwan, e que estava pronto para atacar mais membros. Posições do Hezbollah. O Chefe do Estado-Maior das FDI, Tenente-General Herzl Halevy, disse que as suas forças estão determinadas a manter pressão sobre o Hezbollah e, ​​se esses esforços falharem, Israel está pronto para travar “outra guerra”.

Ele acrescentou: “Criaremos uma realidade completamente diferente ou entraremos em outra guerra”. Ele disse no domingo.

Os ataques do Hezbollah danificaram uma base militar israelense no sábado, em um dos maiores ataques do grupo contra Israel durante meses de sucessivos ataques transfronteiriços. A poderosa milícia libanesa comprometeu-se a apoiar o Hamas e, nos últimos dias, intensificou os seus ataques a Israel em resposta ao assassinato, na semana passada, de Saleh al-Arouri, um importante líder do Hamas, nos arredores de Beirute.

O lançamento de foguetes na base, a Unidade de Controle Aéreo do Norte no Monte Meron, causou graves danos, de acordo com relatos da mídia israelense, mas a instalação permanece operacional “e foi reforçada com sistemas adicionais”, disse o almirante Hans. Daniel Hagari, porta-voz principal das FDI, disse no domingo.

Os confrontos aumentaram os receios de que a guerra entre Israel e o Hamas se transformasse num conflito regional mais amplo e forçaram dezenas de milhares de pessoas em ambos os lados da fronteira israelo-libanesa a evacuarem as suas comunidades. Em solidariedade ao Hamas, a milícia Houthi, apoiada pelo Irão, no Iémen, atacou navios no Mar Vermelho e disparou mísseis contra Israel. Os Estados Unidos atingiram alvos no Iraque, enquanto Israel supostamente realizou assassinatos seletivos na Síria e no Líbano.

Os líderes israelitas declararam repetidamente nas últimas semanas que só existem duas opções para restaurar a calma no conflito com o Hezbollah: uma solução diplomática que afastaria as forças de Radwan da fronteira, a norte do rio Litani; Ou, na falta disso, um grande ataque militar israelita destinado a atingir o mesmo objectivo.

Eles dizem que a calma é um pré-requisito para que os cerca de 80 mil israelenses evacuados da área possam retornar às suas casas. Um número semelhante de libaneses fugiu das suas casas do outro lado da fronteira.

“O Hezbollah está a arrastar o Líbano para uma guerra completamente desnecessária”, disse Elon Levy, porta-voz do governo israelita, aos jornalistas na segunda-feira.

Ele acrescentou: “Estamos agora numa encruzilhada”. “Ou o Hezbollah recuará, como esperamos como parte de uma solução diplomática, ou iremos afastá-lo.”

A administração Biden pede um acordo que retire as forças do Hezbollah da fronteira, mas com poucos progressos. Embora as autoridades israelitas tenham dito que o tempo está a esgotar-se para se chegar a um acordo diplomático, analistas dizem que Israel está preocupado com a expansão significativa do conflito com o Hezbollah enquanto o exército continua envolvido em intensos combates em Gaza.