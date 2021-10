Outro Manchester City ou apenas uma moda passageira? Tudo o que você precisa saber sobre o Newcastle United

TOs países do Golfo continuam ganhando destaque no futebol europeu. Depois que os Emirados Árabes Unidos assumiram o controle do Manchester City em 2008 e o Catar comprou o Paris Saint-Germain em 2011, a Arábia Saudita agora tem uma participação na Newcastle United.

Um novo jogador entrou na briga com o objetivo de revolucionar a Premier League, mas será que ele conseguirá?

“Estamos muito orgulhosos de nos tornarmos os novos proprietários de Newcastle UnitedUm dos clubes mais famosos do futebol inglês. Yasir Al-Rumayyan, conservador Fundo de Investimento Público Saudita (PIF) Quem vai controlar pássaro pega Depois de pagar 320 milhões de euros por Mike Ashley.

Quem são os novos proprietários do Newcastle?

Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) É uma das maiores empresas do mundo, com um valor de mais de 400 bilhões de euros, e agora controla 80 por cento da Newcastle. Dos 20% restantes, 10% irão para a PCB Capital Partners, um consórcio de investidores que ele preside. Amanda Staveley, empresária ligada ao Oriente Médio, que ajudou Sheikh MansourCompra Manchester.

Os dez por cento restantes irão para RB Sports and Media subordinar Irmãos robinEmpresários que possuem uma das maiores fortunas do Reino Unido. Eles concluíram a Tríplice Aliança em execução agora pássaro pega.

Yasir Al-Rumayyan, conservador PIFEle é o novo presidente. De acordo com a Sky Sports, ele é um dos homens mais poderosos da Arábia Saudita. Ele se formou na Harvard Business School e é uma parte importante dos círculos de negócios do país. Ele foi nomeado governador de Fundo de Investimento Público em setembro de 2015 por Príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

Eles são o time mais rico do mundo?

considerando que Príncipe herdeiro Mohammed bin Salman Ele controla todas as empresas do país, incluindo PIFCom uma fortuna estimada em 380 bilhões de euros Newcastle O time mais rico do mundo.

Por que demorou tanto para fazer a compra?

Oferta Newcastle 18 meses. Em abril de 2020, aconteceu a estreia. Yousef Al-Obaidly (CEO do beIN do Catar) acusou o governo da Arábia Saudita de “facilitar o roubo de quase três anos dos direitos comerciais da Premier League em escala global” por meio de seu apoio ao serviço de pirataria beoutQ.

Uma batalha em meio ao conflito geopolítico entre os dois países do Oriente Médio, assim como a Anistia Internacional, contra a potencial compra de violações sistemáticas dos direitos humanos no país:

“O primeiro-ministro corre o risco de se tornar um lugar de ‘encobrimento’ para aqueles que querem usar o glamour e prestígio do futebol para encobrir atos imorais que violam o direito internacional”, disse a Amnistia Internacional.

Os protestos continuaram depois que o negócio foi concluído.

A Amnistia Internacional acrescentou: “A situação é terrível. Este acordo é mais uma tentativa de eliminar as violações dos direitos humanos através do futebol”.

Qual é a situação do clube?

Desde a chegada do empresário Mike Ashley, dona da rede britânica de roupas esportivas Sports Direct, em 2007, Newcastle Ela jogou duas vezes na Liga Europeia e foi rebaixada duas vezes.

O clube não ganha um título desde a Fair Cup de 1969. Eles são campeões da liga quatro vezes e venceram a FA Cup seis vezes, enquanto aumentaram o Community Shield uma vez.

Newcastle Os fãs aspiram a desfazer as dificuldades econômicas e esportivas que enfrentaram nos últimos anos e recuperar sua força na década de 1990 e início de 2000, quando eram uma força competitiva e tinham Alan Shearer Como seu melhor jogador.

Desde o seu retorno à Premier League em 2017, o 10º lugar em 2018 ocupou o primeiro lugar. Atualmente, é a segunda da última posição e não vence há sete partidas. 29 milhões de euros pagos por isso Joe Willock Foi a única contratação que fizeram no verão. Apenas Everton e Watford gastaram menos.

Por que os fãs do Newcastle comemoram tanto?

Os milhares de torcedores que comemoram a compra do clube nos arredores de St James ‘Park são os mesmos que exigiram a saída do clube. Mike Ashley por anos.

A instabilidade reinou em um dos clubes mais famosos da Premier League. Ashley Ele mudou o nome do estádio de St James ‘Park para Sports Direct Arena e demitiu vários treinadores, incluindo a lenda do clube. Kevin keeganE Alan Pardew E Rafa benitez. Isso, combinado com seus maus tratos a ícones como Shearer e Jonas Gutierrez, lhe rendeu uma má reputação.

“Podemos ousar ter esperança de novo”, disse um ex-jogador. Alan Shearer quem estava feliz Ashleypartida e PIFChegada em Newcastle.

Qual é o plano agora? Será o Manchester City ou o novo Paris Saint-Germain?

Os novos proprietários farão alterações a todos os níveis do clube, com o objetivo de o aproximar da Europa e dos “Big Six”. O objetivo deles será competir contra os melhores, mas isso levará tempo. Seu primeiro e mais imediato objetivo é evitar o rebaixamento.

“Newcastle Você merece estar no topo da Premier League. Queremos chegar lá. Isso vai demorar, mas vamos chegar lá. Queremos investir em todos os níveis. Receber prêmios significa paciência, investimento e tempo. ” Amanda Staveley para Sky Sports.

O que acontecerá com Steve Bruce e a equipe atual?

gerente atual Steve Bruce Fale sobre sua continuidade no topo Newcastle E que ele não tinha vontade de partir, mas estava ciente de que mudanças estavam acontecendo. Muitos esperavam que as primeiras mudanças em Newcastle Ele estará com a atual comissão técnica.

“Nós o apoiamos e vamos conversar com ele sobre as contratações que queremos. Temos uma grande equipe, mas procuramos nos fortalecer”, Staveley Ela disse. Callum WilsonE Alain Saint-MaximinE Miguel AlmironE Joe Willock E Jamal Lascelles Eles são alguns dos jogadores mais importantes da equipe, mas outros estarão chegando em breve.