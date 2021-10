2021 Resultados do Qualificador MLB: Giants vencem Dodgers; The Red Sox acertou cinco homers contra Rays até ALDS

A pós-temporada de 2021 da Major League Baseball entrou em alta na sexta-feira, com uma lista de quatro jogos em times. Os Astros, Brewers, Red Sox e Giants foram todos vencedores durante o dia repleto de ação. Houston abriu uma vantagem de 2 a 0 sobre o White Sox no ALDS, enquanto o Red Sox empatou sua série contra o Rays. Na Liga Nacional, os Giants – o melhor time de beisebol durante a temporada regular – venceram os Dodgers e os Brewers venceram os Braves em um duelo de arremessadores.

Aqui estão os resultados da sexta-feira e das refeições principais.

Resultados da partida de sexta-feira

Finalista: Astros 9, White Sox 4 (Quadrado de resultado) – Astros lideram por 2-0

Final: Brewers 2, Braves 1 (Quadrado de resultado) – Os Brewers estão ganhando por 1-0

Final: Red Sox 14, Rays 6 (Quadrado de resultado) – Série 1-1

Final: Giants 4, Dodgers 0 (Quadrado de resultado– Os Giants estão ganhando por 1-0

Gigantes atacam primeiro contra o NL West

Não houve um playoff entre duas equipes vencedoras de mais de 106, e Los Angeles Dodgers e San Francisco Giants não se enfrentaram em uma série pós-temporada real – até sexta-feira à noite. Os Giants saltaram para o topo rapidamente neste jogo, quando Buster Posey acertou um campo oposto em expansão, um tiro em duas fases com uma despesa de 3-0 no primeiro tempo. Os Giants mais tarde adicionaram o home run de Kris Bryant como garantia, e mais tarde adicionaram outro chute de Brandon Crawford, embora nenhum dos dois fosse necessário porque o novato Logan Webb era ótimo. Ele fez 7 2/3 entradas sem gols, acertou 10 sem andar enquanto permitiu apenas cinco rebatidas.

Para obter informações completas sobre este jogo, clique aqui.

Hernandez e Red Sox fazem história no retorno

Semelhante ao ALDS 1, o dia 2 de sexta-feira começou desastrosamente para o Red Sox. Eles marcaram dois jogos na parte superior do primeiro tempo apenas para ver Chris Sall cair cinco posições na parte inferior, incluindo o Grand Slam de Jordan Lobleau. A venda continuou em uma rodada. É a primeira vez que os jogadores de uma equipe deixam de completar duas rodadas nos primeiros dois jogos de uma série pós-temporada (Eduardo Rodriguez fez 12/3 rodadas no Jogo 1).

Em vez de deixar os Rays escaparem com ele, os Red Sox lutaram novamente. Zander Bogarts e Alex Verdugo marcaram rebatidas consecutivas no terceiro jogo, para reduzir a diferença para 5-4, depois Enrique Hernandez empatou sozinho o quinto jogo. Mais tarde nesse inning, J.D. Martinez deu Boston a liderança com uma corrida longa e tumultuada de três tempos para o centro.

Martinez perdeu o Wild Card Game e o ALDS Game 1 devido a uma torção no tornozelo. Foi uma lesão de sorte – ele escorregou na segunda base enquanto corria para sua posição direita de campo durante o final da temporada regular – mas foi ruim o suficiente para colocá-lo fora nos dois primeiros jogos pós-temporada do time, limitando-o ao DH . No Jogo 2. Martinez teve quatro rebatidas no Jogo Dois.

O herói desconhecido: Tanner Hawk. Hawk substituiu Sale e disparou cinco innings sem um gol, segurando os raios por tempo suficiente para o ataque de Boston voltar ao jogo. Hawk se juntou a Nathan Evaldi e Pedro Martinez como os únicos arremessadores na história do Red Sox, com uma aparição aliviada nas cinco tacadas na pós-temporada. Ele teve uma extensão de 30 rebatedores aposentados (eles mediram suas últimas quatro aparições) durante a partida 2.

Raphael Devers congelou o Jogo 2 com dois em casa no oitavo. Mesmo com todos os home runs – o Red Sox realmente tinha uma franquia depois de uma temporada de cinco companheiros marcados no jogo 2 – Hernandez era a estrela. Ele fez 5 contra 6 com um home run e três duplas, tornando-se o quinto jogador da história com quatro tacadas adicionais em um jogo pós-temporada. Hernandez quase conseguiu uma quarta dobradinha também, mas Kevin Kiermayer fez uma exibição excelente e cortou a bola para o buraco na nona entrada. Os outros quatro rebatedores com quatro rebatidas de base adicionais no jogo pós-temporada:

Albert Pujols, Cardeais: 3 duplas e 1 home run (2011 NLCS, jogo 2 vs Brewers)

3 duplas e 1 home run (2011 NLCS, jogo 2 vs Brewers) Hideki Matsui, Yankees: 2 duplas e 2 corridas (2004 ALCS, jogo 3 vs. Red Sox)

2 duplas e 2 corridas (2004 ALCS, jogo 3 vs. Red Sox) Bob Robertson, pirata: 1 double e 3 home runs (1971 NLCS, jogo 2 contra os Giants)

1 double e 3 home runs (1971 NLCS, jogo 2 contra os Giants) Frank Ispel, White Sox: 4 pares (campeonatos mundiais de 1906, jogo 6 contra Cubs)

Antes de sexta-feira, as equipes estavam 24-1 em todos os tempos na pós-temporada, quando marcaram cinco corridas no primeiro tempo. O Rays é o segundo time a perder esse jogo, juntando-se ao Cleveland. O Cleveland perdeu o primeiro jogo do ALDS de 1997 contra o Yankees por 8-6, depois de vencer por 5-0 no primeiro tempo. ALDS agora está ligado a todos os jogos. Terceiro jogo no domingo no Fenway Park.

Rudy, os cervejeiros vencem o duelo de arremessadores

O jogo 1 do NLDS entre o Braves e o anfitrião Brewers parecia um duelo de arremessadores experientes até que Rowdy Tellez desempenhou um empate sem gols no sétimo com jogos consecutivos do Atlanta Charlie Morton. O Milwaukee Bullpen manteve o suficiente dessa liderança, com os Brewers lucrando por 1 a 0 em sua melhor de cinco consecutivas com uma vitória por 2 a 1.

Tellez, que viu Morton pela terceira vez no jogo, deu a volta na bola rápida 1-2 e mandou-a 411 pés para o centro direito. Uma explosão de embreagem deixou a raquete de Tellez a 109,3 mph:

Antes de sua atuação heróica no tabuleiro, Tellez também fez o trabalho pesado em um double play 1-2 no topo do primeiro, que permitiu ao iniciante Brewers Corbin Burnes escapar de um aperto prematuro.

Burns superou problemas de direção no início e acabou fazendo seis corridas sem gols com seis tacadas e três corridas. Dos 91 arremessos, 57 entraram em greve. Ele causou seis partidas – incluindo aquela grande jogada dupla na primeira – contra apenas uma mosca. Além disso, Burns permitiu apenas duas rebatidas de hardballs no Jogo 1. Ele não permitiu uma rebatida até a quinta bola de Eddie Rosario, solo. Burns acertou um par no último inning, mas o gerente de Milwaukee Craig Consell optou por beliscá-lo no sexto inning. O rebatedor Dan Vogelbach se preparou para um piquenique – o primeiro Morton no jogo.

Por outro lado, Morton era igualmente eficaz e mais dominante, pelo menos até Tellez mudar o jogo em seu território. Morton fez uma parada total do martelo quebra-bola e mostrou sua maior velocidade em 2021, atirando nove vezes e caminhando apenas uma em cada seis entradas da ação. Dois podem obter três acertos.

O jogador do Braves, Jock Pederson, reduziu pela metade a vantagem de Milwaukee em oitavo com uma tacada de uma mão na quadra oposta de Adrian Houser, que estava trabalhando em seu segundo tempo para descansar Burns. Então, no entanto, o mais próximo Josh Hader encerrou a partida no nono lugar, após uma caminhada preliminar solitária para Austin Riley.

O segundo jogo está marcado para sábado em Milwaukee, com Max Fried enfrentando Brandon Woodruff.

Bullpens decidiu o Astros-Chisox 2

Os Astros derrotaram os White Sox, por 9-4, na finalQuadrado de resultado) Sexta-feira à tarde no segundo jogo das cinco primeiras séries da MLS. Os Astros agora têm uma vantagem de 2 a 0 com a série indo para Chicago no domingo. Os dois lados comerciais avançam durante as primeiras cinco rodadas. O White Sox saltou à frente no início, quando Louis Robert marcou um gol de escolha do jogador para fazer o 1-0. O Houston empatou o jogo em primeiro lugar no segundo tempo com a música de Kyle Tucker e, mais tarde, assumiu a liderança nesse quadro na mosca de sacrifício de Chas McCormick. O White Sox empurrou três no placar para avançar 4-2 para o quinto lugar, mas os Astros novamente voltaram e empataram a partida com um placar de 4-4 na música de Yuli Gurriel.

A partir daí, foi tudo em Houston.

Nem os titulares, Lucas Giolito nem Framper Valdez, completaram até cinco rodadas, o que significa que o jogo acabou nas mãos das equipes substitutas. As estrelas subiram na ocasião. Os White Sox não.

Cinco apaziguadores de Houston combinaram para lançar 4 pneus de fechamento 2/3. Chicago também teve que usar cinco diluições, mas em vez de uma folha de papel em branco, Aaron Bomer e Craig Kimbrill acabaram com alguns números distorcidos.

Na verdade, Bummer e Kimbrel desistiram de cinco corridas em cinco tacadas em uma rodada de ação. Bummer, por sua vez, permitiu três simples para permitir aos Astros uma vantagem de 5-4. Kimbrel então entrou e perdeu um double para Carlos Correa para fazer o placar 7-4, então um chute de duas rodadas para Kyle Tucker para tornar o jogo fora de alcance.

Como observamos em outro lugar, por ser carregado como touros brancos aparecem no papel, eles tinham tendência a muda durante a temporada regular. Eles fizeram isso de novo na sexta-feira – notavelmente sem Michael Kubisch. Quando o diretor Tony La Russa foi questionado sobre a ausência de Kubis, ele deu a seguinte resposta nada inspiradora:

Regressando em 0-2 nesta série, a história não está do lado de Chicago. O White Sox precisará agora de três vitórias consecutivas para evitar a eliminação na Division Series. De acordo com Andrew Simon da MLB.comHouve 32 casos na era de coordenação 2-2-1 em que a equipe de rua perdeu seus dois primeiros jogos. Apenas três dessas equipes voltaram a vencer a série. Por outro lado, 19 dessas equipes foram eliminadas em três jogos. Vamos ver se o White Sox pode provar ser a exceção na tarde de domingo.