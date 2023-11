Outro estudo relaciona alimentos ultraprocessados ​​ao câncer, mas dúvidas permanecem

CNN

–



Um novo estudo mostra que uma maior ingestão de alimentos ultraprocessados ​​foi associada a um risco aumentado de câncer do trato gastrointestinal superior, como câncer de boca, garganta e esôfago. Nos Estados Unidos, um estudo de 2019 estimou alguns 71% do abastecimento alimentar Pode ser ultraprocessado.

As pessoas que comeram 10% mais alimentos ultraprocessados ​​do que outras pessoas no estudo tiveram um risco 23% maior de câncer de cabeça e pescoço e um risco 24% maior de adenocarcinoma de esôfago, um tipo de câncer que cresce nas glândulas que revestem o interior. de órgãos. Pesquisadores descobriram.

“Este estudo se soma a um conjunto crescente de evidências que sugerem uma ligação entre UPFs (alimentos ultraprocessados) e o risco de câncer”, disse a Dra. Helen Crocker, diretora associada de pesquisa e política da Universidade de Harvard. Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer InternacionalQue financiou o estudo, em comunicado.

A coautora do estudo, Dra. Inger Huiberchts, epidemiologista nutricional do Departamento de Nutrição e Metabolismo da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, que ajudou a patrocinar o estudo, disse que mais pesquisas e coleta de dados são necessárias para entender a relação encontrada no novo relatório .

Os dados nutricionais foram coletados na década de 1990, “quando o consumo de AUPs ainda era relativamente baixo”, disse Hoybrechts. “Como tal, as associações podem ser mais fortes em grupos que incluem avaliações recentes de acompanhamento dietético.”

Alimentos ultraprocessados ​​— como refrigerantes, batatas fritas, sopas de pacote, sorvetes e outros — contêm ingredientes que “nunca ou raramente são usados ​​em cozinhas, ou classes de aditivos cuja função é tornar o produto final palatável ou mais atraente, “De acordo com o relatório. No relatório. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.

A lista de aditivos inclui conservantes para combater mofo e bactérias; Emulsionantes para evitar a separação de componentes incompatíveis; Corantes e corantes artificiais. Agentes antiespumantes, aglomerantes, branqueadores, gelificantes e vidrantes; Adicionar ou alterar açúcar, sal e gorduras tem como objetivo tornar os alimentos mais atraentes.

Gordura corporal como fator de risco



O novo estudo publicado terça-feira em Revista Europeia de Nutriçãoanalisaram dados de dieta e estilo de vida, incluindo questões sobre o consumo de alimentos ultraprocessados, em 450.111 adultos que participavam da Investigação Prospectiva Europeia sobre Câncer e Nutrição, ou épico. Um dos maiores estudos deste tipo na Europa, o EPIC recrutou participantes entre 1992 e 1999 de 23 centros em 10 países europeus e no Reino Unido.

Estar com sobrepeso ou obesidade é um fator de risco conhecido para pelo menos 13 tipos de câncer, incluindo câncer de esôfago, de acordo com o British Daily Mail. Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças. Especialistas afirmam que os alimentos ultraprocessados ​​costumam ser densos em calorias e são considerados causa de ganho de peso.

Depois de realizar uma análise estatística dos resultados, os investigadores descobriram que o aumento da gordura corporal foi responsável por apenas parte da associação estatística entre alimentos ultraprocessados ​​e cancros gastrointestinais superiores durante um período de 14 anos.

De acordo com o estudo, uma relação cintura-quadril mais elevada explica apenas 5% do risco 23% maior de câncer de cabeça e pescoço. Um aumento no índice de massa corporal, ou IMC, explicou 13% dos 24% de risco adicional de desenvolver câncer de esôfago, enquanto a relação cintura-quadril explicou 15%.

“Por outras palavras, se os UVB contribuem para o risco de cancro, fá-lo, em certa medida, contribuindo para a obesidade, e numa medida muito maior através de mecanismos”, disse o Dr. David Katz, especialista em medicina preventiva e de estilo de vida. Não participe do estudo.

“O que poderiam ser? Inflamação induzida pela dieta. Perturbação do microbioma. Efeitos epigenéticos adversos. E há várias outras possibilidades que vêm à mente”, disse Katz por e-mail. Katz fundou a organização sem fins lucrativos. Iniciativa de Saúde Realuma aliança global de especialistas dedicados à medicina do estilo de vida baseada em evidências.

Ingredientes como emulsificantes, conservantes, adoçantes artificiais e toxinas encontradas nas embalagens de alimentos também provavelmente desempenham um papel na ligação entre alimentos ultraprocessados ​​e câncer ou outras doenças, disseram os autores do estudo.

Curiosamente, o estudo também encontrou ligação entre alimentos ultraprocessados ​​e mortes acidentais, o que foi usado como controle no estudo.

“Os pesquisadores usaram a morte acidental como um controle negativo, ou seja, algo ao qual os UVBs não deveriam ser associados se apenas os efeitos diretos fossem contados”, disse Katz por e-mail.

“No entanto, os UPFs foram associados a uma taxa mais elevada de mortes acidentais – sugerindo que os UPFs são um marcador de condições adversas em geral. Os factores que podem contribuir para esta associação incluem pobreza, discriminação, degradação ambiental, etc.”.

Portanto, não está claro o que está por trás da associação, disse o Dr. George Davy-Smith, professor de epidemiologia clínica na Universidade de Bristol, no Reino Unido, e coautor do estudo.

“Os AUP estão claramente associados a muitos resultados adversos para a saúde, mas ainda não está claro se eles realmente causam esses resultados, ou se fatores subjacentes, como comportamentos gerais relacionados à saúde e status socioeconômico, são responsáveis ​​pela associação”, disse ele em um comunicado.

Este não é o primeiro estudo a encontrar uma ligação entre alimentos ultraprocessados ​​e câncer. Um estudo de agosto de 2022 descobriu que comer alimentos ultraprocessados ​​aumenta significativamente o risco de câncer colorretal nos homens, bem como aumenta o risco de doenças cardíacas e morte prematura em homens e mulheres.

a Um estudo publicado em janeiro Descobriu que cada aumento de 10% no consumo de alimentos ultraprocessados ​​estava associado a um aumento de 2% na incidência de qualquer tipo de câncer – e a um aumento de 19% no risco de câncer de ovário.

durar Um estudo publicado recentemente Usando dados do EPIC, constatou-se que consumir maiores quantidades de alimentos ultraprocessados ​​aumenta o risco de ser diagnosticado com multimorbidade, que é a presença de múltiplas condições crônicas, como diabetes, doenças cardíacas e câncer. Nesse estudo, consumir mais produtos de origem animal ultraprocessados ​​e bebidas açucaradas explicou grande parte da associação.

Outro estudo de 2023 descobriu que uma maior ingestão de alimentos e bebidas ultraprocessados, especialmente se esses itens forem adoçados artificialmente, pode estar ligada ao desenvolvimento de depressão em mulheres. Um estudo de 2022 mostrou que comer 400 calorias por dia de alimentos ultraprocessados ​​como parte de uma dieta de 2.000 calorias aumenta o risco de demência.