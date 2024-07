Os Warriors se sentiram próximos do acordo com Paul George; Steph Curry concordou – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Parece que os Warriors estavam perto de negociar Paul George com o Los Angeles Clippers.

Antes de George recusar sua opção de contrato de US$ 48,7 milhões com Los Angeles no sábado – essencialmente eliminando qualquer chance que o Golden State tivesse de adquiri-lo – os Warriors supostamente acreditavam que estavam perto de conseguir a nove vezes estrela da NBA, um time que o Athletic. Tim Kawakami relatou em sua última colunaCitado de fontes.

“[George’s opt-out decision] Isso ocorreu depois de negociações muito sérias entre os Warriors, George e os Clippers que antecederam o prazo final de sábado à tarde para a decisão do contrato de George e depois que os Warriors acreditaram – várias vezes – que estavam perto de contratar o atacante de 34 anos, de acordo com fontes da equipe, escreveu Kawakami.

“Os Warriors concordaram em dar a George uma extensão máxima de quatro anos após sua chegada. Eles acreditavam ter proposto várias formas diferentes de comércio que os Clippers poderiam e iriam aceitar.”

Kawakami também relatou que George deu “fortes indicações” de seu desejo de se juntar aos Warriors, e que os veteranos do Golden State Steph Curry e Draymond Green concordaram “100 por cento” com a mudança, mas as preocupações financeiras eram “muito pesadas” para os Clippers. lado.

Os Warriors, de acordo com Kawakami, ofereceram vários pacotes comerciais que eles achavam que os Clippers aceitariam, incluindo uma combinação de, mas não limitado a, Andrew Wiggins, Chris Paul, Jonathan Kuminga ou Moses Moody e uma futura escolha de primeira rodada.

Kawakami acrescentou que os Warriors provavelmente não teriam apresentado Wiggins e Kuminga juntos em nenhum programa.

George agora é um agente livre irrestrito e supostamente realizará reuniões com alguns times interessados, incluindo Clippers, Philadelphia 76ers e Orlando Magic, nos próximos dias.

Infelizmente para os Warriors, eles não estarão mais na disputa.

Baixe e siga o Dubs Talk Podcast