A Índia vence a Copa do Mundo de Críquete T20, afirmando seu domínio no esporte

No ano passado, a Índia lançou a liga irmã da Premier League indiana, a Superliga Feminina, com 500 milhões de dólares – um investimento semelhante ao que deu início à liga masculina – e já está a expandir as oportunidades para as mulheres na Índia e para talentos de todo o mundo. A riqueza da liga significa mais investimento nas bases para desenvolver mais jogadores. As jogadoras que há muito estão na sombra do futebol masculino estão encontrando o apoio de suas marcas, mais telespectadores e milhares de pessoas assistindo aos seus jogos em quadra.

Os jogadores estrangeiros nas duas ligas – todos com grandes seguidores no seu país de origem – são um enorme impulso de relações públicas para a Índia, uma vez que viajam pelo mundo para jogar e usam as redes sociais para espalhar a sua admiração pela cultura de um país muito diversificado. país.