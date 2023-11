Os viajantes indianos gastam muito dinheiro, mas apenas 1% deles viaja para o exterior

O mundialmente famoso India Gate Monument em Mumbai, Índia, foi construído durante o século 20 para comemorar a visita do Rei George V e da Rainha Maria. Ele está localizado à beira-mar da área de Apollo Bunder, no sul de Mumbai, e é considerado a atração turística mais importante da cidade.

O cenário das viagens na Índia está a mudar, com o país a emergir como uma potência no setor do turismo.

A sua vontade de gastar muito dinheiro enquanto viaja está a diminuir, mas a investigação mostra que a maioria dos indianos viaja internamente e não para o estrangeiro.

Os viajantes indianos realizaram 1,7 mil milhões de viagens de lazer em 2022, mas a maioria nunca saiu do país e apenas cerca de 1% viajou para o estrangeiro, segundo a Booking.com e a McKinsey.

Espera-se que os viajantes indianos realizem cinco mil milhões de viagens de lazer até 2030, 99% das quais também serão dentro do país, afirma o relatório publicado em Outubro.

O país mais populoso do mundo deverá tornar-se o quarto maior país em termos de despesas globais com viagens até 2030, em grande parte devido a uma crescente população de rendimento médio que verá os rendimentos familiares crescerem em 35 000 dólares.

Além disso, a população é jovem, com idade média de 27,6 anos, “dez anos mais jovem do que a maioria das grandes economias”. Mackenzie disse Em seu site. Além disso, espera-se que o consumo de bens e serviços, incluindo lazer e entretenimento, duplique até 2030.

O relatório mostrou que os gastos com viagens e turismo deverão atingir 410 mil milhões de dólares – um aumento de mais de 170% em relação aos 150 mil milhões de dólares em 2019.

Aqui estão os 10 melhores lugares para indianos que viajam dentro de seu país, de acordo com Booking.com e McKinsey.

Nova Delhi Bengaluru Bombaim Chennai Puna Hyderabad Gurugrama Jaipur Cochim Calcutá

De acordo com o relatório How to Travel India 2023, cerca de 2.000 indianos e 42.000 turistas globais com idades entre 18 e 54 anos reservaram viagens de lazer em 2022 e planejam fazer o mesmo este ano.

Nova Deli, Bengaluru, Mumbai e Chennai mantiveram os quatro primeiros lugares desde o estudo anterior de 2015 – Kochi é a única cidade nova na lista.

“O ecossistema de viagens da Índia está amadurecendo e há vários esquemas governamentais que estão tornando o país mais conectado e garantindo que ele se desenvolva em um centro turístico”, disse Kanika Kalra, sócia-gerente da McKinsey Mumbai, à CNBC.